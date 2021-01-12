MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık için soruşturma izni verildi

Mülkiye müfettişlerinin MHP’li Prof. Dr. Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin raporunda, kızı avukat İmran Işık’ın belediyede başdanışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığını saptamasının ardından soruşturma başlatılması için harekete geçildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Başkan Alim Işık ve bazı belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Bir çalışan, ifadesinde İmran Işık’ın bir toplantı yapmadığını ancak belediye birim müdürlerinin toplantılarına katıldığını gördüğünü ve bir müdürle toplantısında başkan Işık’ın özetle, “İmran Hanım benim kızım, canım, yavrum, aynı zamanda şahsi vekilim ve danışmanımdır. Kendisi bu işten hiçbir ücret almamaktadır. İstediği evrak, istediğim evraktır. Bu böyle bilinsin, kendisini üzmekten sakının” dediğini anlatmıştı.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak imzalı habere göre, mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporun ardından İçişleri Bakanlığı’nın, Başkan Işık ve belediye yetkilileri hakkında bir karar verdiği ortaya çıktı. Müfettiş denetim raporuna atıfta bulunulan kararda, Işık’ın kızının belediye içerisinde müdürlere talimat vermek üzere yetkilendirildiği belirtildi.

İmran Işık’a herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilmiş

Işık’ın kızı İmran Işık’la ilgili sarf ettiği sözlerin kamu görevlisi faaliyeti ile ilgisi olmadığı belirtilen kararda, kızının şahsi vekili ve danışmanı olduğu şeklindeki beyanlarına karşılık İmran Işık’a herhangi bir ödemenin yapılmadığının ifade edildiğine dikkat çekildi.

Kararda özetle şöyle denildi:

“Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü İsmail Küçüksarı ve Mali Hizmetler Müdürü Erdem Özdoğan’ın belediyede hiçbir resmi sıfatı olmayan birine belediyenin personeliymiş gibi muamele yapmalarını, toplantı yapmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmadığı anlaşıldı.”

Son olarak kararda Başkan Işık ve diğer yetkililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ifade edildi. Kararın tebliğ edildiği öğrenildi.