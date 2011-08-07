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Yaşam

Belediyeye 'minder'li protesto

İstanbul Beyoğlu’nda 'operasyonzede' bazı mekanlar, müşterilerini kaldırımlara koydukları minderlerde, serdikleri gazete kağıtlarının üzerinde ağırlıyor.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul Beyoğlu’nda 'operasyonzede' bazı mekanlar, müşterilerini kaldırımlara koydukları minderlerde, serdikleri gazete kağıtlarının üzerinde ağırlıyor.




İstanbul’un eğlence merkezi Beyoğlu’nda, mekanların sokaklara koyduğu masaların belediye ve polisin ortak operasyonuyla kaldırılmasının ardından bazı işletmeler buldukları yeni bir formülle müşterilerini ağırlamaya başladı.


Ünlü isimlerin ve oyuncuların uğrak yeri Cihangir’de önceki akşam mekanların önünde yasaklanan masa ve sandalye olmamasına rağmen birçok müşteri ya ayakta durarak ya da kaldırımlarda oturarak  servis aldı.


Birçok mekanın önündeki kaldırımlar minderlere  ya da serilen gazete kağıdına oturup sohbet eden müşterilerle doluydu.


Müşteriler böylece hem ‘kaldırıma masa yasağı’nı deldi hem de operasyonu protesto etti.


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