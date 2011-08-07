Belediyeye 'minder'li protesto

T24 - İstanbul Beyoğlu’nda 'operasyonzede' bazı mekanlar, müşterilerini kaldırımlara koydukları minderlerde, serdikleri gazete kağıtlarının üzerinde ağırlıyor.







İstanbul’un eğlence merkezi Beyoğlu’nda, mekanların sokaklara koyduğu masaların belediye ve polisin ortak operasyonuyla kaldırılmasının ardından bazı işletmeler buldukları yeni bir formülle müşterilerini ağırlamaya başladı.



Ünlü isimlerin ve oyuncuların uğrak yeri Cihangir’de önceki akşam mekanların önünde yasaklanan masa ve sandalye olmamasına rağmen birçok müşteri ya ayakta durarak ya da kaldırımlarda oturarak servis aldı.



Birçok mekanın önündeki kaldırımlar minderlere ya da serilen gazete kağıdına oturup sohbet eden müşterilerle doluydu.



Müşteriler böylece hem ‘kaldırıma masa yasağı’nı deldi hem de operasyonu protesto etti.





