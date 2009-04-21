Belediyeye kalaşnikoflu baskın: 1 ölü, 5 yaralı

Belediyede çalışırken çalıştığı birim değiştirilen bir kişi, Şanlıurfa Birecik belediye binasını bastı. Saldırıda 1 kişi öldü; 3'ü kurşundan, 2'si de yüksekten atlama sonucu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırgan jandarmaya teslim oldu.



Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesi'nde park ve bahçelerde görev yaparken yeni yönetim tarafından temizlik işlerinde görevlendirilen 33 yaşındaki İsmail Şeren, kalaşnikof tüfekle belediyi basarak, giriş koridorunda rastgele ateş açtı. Saldırıda 3'ü kurşundan, 2'si yüksekten atlama sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırı sırasında kalbi duran ve hastanede kalp masajıyla hayata döndürülen Ahmet Açıkbaş, daha sonra tekrar fenalaştı. Açıkbaş, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Birecik Belediye Başkanı SP'li Faruk Pınarbaşı'nın da makam odasına kadar giren Şeren burada da ateş açtı. Başkan Pınarbaşı tabancasını çekince dışarı çıktı ve bu sırada açılan ateşle Belediye Başkanı'nın yanındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan, polis ve jandarma tarafından 55 dakika süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu. Çevrede toplanan halk, panzerle götürülen saldırganı linç etmeye kalkıştı.



DP'li Abdulkadir Yüksel'in başkanlığı döneminde işçi olarak Birecik Belediyesi'nde taşeron kadroda parkta çalışmaya başlayan 5 çocuk babası İsmail Şeren, yeni seçilen SP'li Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı tarafından temizlik işlerine gönderildi. Buna kızan İsmail Şeren, bugün saat 16.00 sıralarında belediye binasını bastı. Binaya kalaşnikof tüfekle giren Şeren, rastgele ateş açmaya başladı. İsmail Şeren, Belediye Başkanı Pınarbaşı'nın 2'nci kattaki makam odasında kadar girip ateş açtı. Saldırı sırasında Ahmet Açıkbaş, Nusret Kaçıran, Ali Kankaya, Mehmet Ali İncedal, Adem Şirpak ve Mehmet Özsüzemen yaralandı. Yaralılardan 4'ü kurşun, 2'si pencereden atlama sonucu yaralandı. Saldırı sırasında kalbi duran ve hastanede kalp masajıyla hayata döndürülen Ahmet Açıkbaş, daha sonra tekrar fenalaştı. Açıkbaş, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Binanın giriş koridorunda kalaşnikofla aralıklarla ateş açarak dehşet saçan İsmail Şeren, yaklaşık 55 dakika korku dolu anlar yaşattı. Bu sırada zaman zaman dışarıya da ateş etti. Halk galeyana gelince, güvenlik güçleri de havaya ateş açmak zorunda kaldı. Polis ve jandarma tarafından ikna edilmeye çalışılan Şeren, can güvenliği sağlanması halinde teslim olacağını bildirdi. Bunun üzerine belediye binasına panzer getirildi. Silahı bırakıp polise teslim olan Şeren, panzere bindirilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek istendi.



Linç edilmek istendi



İsmail Şeren'in panzerle belediyeden çıkartılması sırasında çevrede toplanan yaklaşık 1000 kişi linç etmek istedi. Panzeri çevreleyen kalabalık, panzerinin kapısını açıp Şeren'i linç etmeye çalıştı, ancak polis ve jandarma havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Panzer, kalabalığı yarıp, Şeren'i Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



‘Makam odama geldi’



Birecik’in Saadet Partili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, taşeron firmada çalışan İsmail Şeren'i tanımadığını, parkta temizlik işlerine verildiğini, saldırıyı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini olayda 6 kişinin yaralandığını söyledi.



Saldırganın 2. kattaki makam odasına kadar gelip ateş açtığını yanındaki bir misafirinin yaralandığını, kendisinin üzerindeki tabancayı çekince odadan çıktığını söyleyen Pınarbaşı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu da belirtti. Başkan Pınarbaşı, korumasının da olmadığını hatırlattı.



Saldırı sırasında belediye binasında bulunan yaklaşık 50 kişi ise büyük şok yaşadı. Saldırganın silahla ateş ettiği sırada odalara gizlenerek korunmaya çalıştılar. Saldırganın teslim olmasının ardından belediye çalışanları da ağlayarak binayı terk etti.



