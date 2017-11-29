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Belediyeye 200 dilekçe veren vatandaşa 'hakaret' davası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne 4 yıl içerisinde 200 şikayet dilekçesi yazan Mustafa Kiriş hakkında, Belediye Başkanı Menderes Türel'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı

29 Kasım 2017 22:02

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'ne 4 yıl içerisinde 200 şikayet dilekçesi yazan Mustafa Kiriş hakkında, Belediye Başkanı Menderes Türel\'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisine şikayet dilekçeleriyle hakaret edildiğini iddia ederek, Mustafa Kiriş adlı vatandaştan şikayetçi oldu. Başkan Türel, avukatı Ahmet Odabaşı vasıtasıyla Kiriş hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Mustafa Kiriş hakkında Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasında Avukat Ahmet Odabaşı, Mustafa Kiriş\'in belediyeye çeşitli konularla ilgili muhtelif tarihlerde birçok dilekçe gönderdiğini söyledi. Avukat Odabaşı, “Gönderilen dilekçelerde, bu şahsın tam olarak neden bahsettiği ve ne gibi bir talepte bulunduğu anlaşılamamış olmasına rağmen, kendisine usulüne uygun şekilde cevabi yazılar yazılmıştır. Ancak bahse konu vatandaş yine aynı konularla ilgili farazi ve mesnetsiz şekilde kaleme aldığı dilekçelerini belediyemize ve Antalya Valiliği\'ne göndermeye devam etmiştir\" dedi.
BAŞKANA HAKARET İDDİASI
Farazi ve mesnetsiz bir şekilde kaleme alınan söz konusu dilekçelerle bir kamu kurumu olan belediyenin yok yere meşgul edildiğini ve edilmeye devam edildiğini ileri süren Avukat Ahmet Odabaşı, “Bahse konu dilekçelerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel\'e \'görevi esnasındaki beyanları ve icraatlarına\' yönelik hakaret niteliğinde sözler sarf edilmiş ve bu sözler defalarca tekrar edilmiştir. Bu nedenle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 125/3-a maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunma zaruriyeti hasıl olmuştur\" diye konuştu.
Türel\'e hakaret ettiği ileri sürülen Mustafa Kiriş ise duruşmada iddiaları yalanladı. Kiriş, “Ben Antalya\'ya yerleştiğim süreden beri belediyenin de içinde bulunduğu bazı kurumlara şikayet ve görüşlerimi dilekçeler halinde bildiriyorum. Bunlara cevap almak, yasalar çerçevesinde en doğal hakkım. Dilekçelerimizde şikayet konusu sözleri söylemedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı ispata davet ediyorum\" dedi.
Avukat Ahmet Odabaşı ise sanık savunmasına katılmadıklarını belirterek, “Sanığın dilekçelerinde başkanımıza karşı açık hakaret içerir sözleri vardır. Bundan dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.
Mahkeme başkanı Celal Dursun, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kayıtlarına göre Mustafa Kiriş\'in, belediyeye 2014 yılında 7, 2015 yılında 44, 2016 yılında 59, 2017 yılında ise 90 olmak üzere toplam 200 adet dilekçe verdiği belirlendi.

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