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Belediyenin sosyal tesislerinin camlarını kırdı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi'ne ait Tütünçiftlik sahilinde bulunan sosyal tesislerin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı

07 Aralık 2017 16:07

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi\'ne ait Tütünçiftlik sahilinde bulunan sosyal tesislerin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.
Bugün sabah saatlerinde, Tütünçiftlik sahiline gelen bir kişi iddiaya göre, araçlara tekme atarak Körfez Belediyesi\'nin sahildeki sosyal tesislerinin önüne geldi. Burada bağıran kişi, özel bir işletmeciden geri alınması nedeniyle kapalı olan sosyal tesislerin camlarını kırmaya başladı. Vatandaşlar, camları kıran kişiye engel olmaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişi, sosyal tesislerin 5 camını kırdıktan sonra bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sosyal tesislerin camlarını kıran kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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