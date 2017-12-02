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Belediyenin evinin girişine kaldırım ördüğü adam kapıda kaldı!

"Eşyalarım içeride, ben de dışarıda kaldım”

02 Aralık 2017 13:22

İstanbul’un Fatih ilçesinde belediyenin evinin önüne kaldırım ördüğü adam içeriye giremiyor. 

Fatih Belediyesi ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında Zeyrek mahallesi Sırımcılar sokakta 57 yaşındaki Mustafa Doğu’nun kiracı olduğu eve geldi. Ekipler, adama evi terk etmesi gerektiğini, giriş kapısını kaldırım taşıyla öreceklerini söyledi.

Belediye yetkilileriyle görüşen Doğu’ya kapı girişindeki merdivenlerin, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla kapatılacağı söylendi. Dairede dört yıldır yalnız yaşadığını, kendisine tebligat yapılmadığını söyleyen Doğu, “Eşyalarım içeride. Ben de dışarıda kaldım” dedi.

DHA’ya bilgi veren belediye yetkilileri, dairenin giriş kapısının İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından verilen talimatla, imara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi. (DHA)

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