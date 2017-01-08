Belediyenin dağıttığı kitaptan: Hanımlar taksiyi tercih etmesin!

Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan bir kitap belediye meclisini karıştırdı. Yazarı Mehmet Paksu olan "Kadın ve aile ilmihali" isimli kitapta, kadınlarla, nişan yapmakla ve televizyonla ilgili tartışmalı ifadeler yer alıyor. Kitap, nişanlı çiftlerin birbirlerine dokunmaması gerektiğini, bir araya geldiklerinde ise ortamda üçüncü bir kişinin daha olması gerektiğini savunuyor.

Oda Tv’de yer alan habere göre, belediyenin dağıttığı kitap, kadınlarla ilgili taksiye mecbur kalmadıkça yalnız başlarına binmemeleri gerektiğini söylüyor. Eğer kadınlar taksiye binerse de arka koltuğa binmelerini yazan kitapta, "Bir hanımın mecbur kalmadıkça taksiyi tercih etmemesi en güzelidir" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca kitapta "Fuhuş kapısı önce bakışla aralanır" sözlerine de yer veriliyor.

Televizyonu da bir "uyuşturucu" olarak nitelendiren kitap, televizyonun ardından dergi ve gazetelerin de "uyuşturucu" olduğu belirtiliyor. Kitap "resmi uyuşturucular" olarak da futbol ve piyangoyu sıraladı.

Evlatlık çocukların miras hakkı bulunmadığını iddia eden kitapta, "Dinimiz evlatlık almalı tavsiye etmemiştir" ifadelerine yer verildi.