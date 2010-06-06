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Belediyeliği sona eren Konaklılar'dan seçim protestosu!

Malatya'nin Konak beldesinde sınır tespit kararı ile ilçenin belediyeliği sona erdirildi.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Malatya'da sınır tespit kararı ile belediyeliği sona erdirilen Konak beldesinde 29 Mart seçimlerinde kimse oy kullanmadığı için üçüncü kez yenilenen muhtarlık seçimde yine sandık başına giden olmadı.


Sınır tespit kararı gereği tüzel kişiliği iptal edilen ve Malatya Belediyesi'ne bağlanan Konak beldesindeki üç mahalle için bugün (6 Haziran 2010) seçim yapıldı.


Yenimahalle, Su Mahallesi ve Bahçebaşı Mahallesi'nin muhtarlığı için aday çıkmadı. Oy kullanmak için sandık başına giden kimsenin de olmadığı Konak'ta sandık görevlileri sandıkları kaldırmak için sürenin dolmasını belledi.


Konak'taki 3 mahalledeki 9 sandıkta, 3 bin 700 seçmenin oy kullanması bekleniyordu.


Konak'ta ikamet eden Veysel Yiğit, Konak'ın belediyeliğinin kaldırılması nedeniyle alınan kararı protesto etmek için 29 Mart'ta sandık başına gitmediklerini hatırlatarak, üçüncü kez yenilenen seçimlerde yine sandık başına giden kimsenin bulunmadığını söyledi.


Konak'ta şu an üç mahallede valilik tarafından görevlendirilen muhtarlar bulunuyor.

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