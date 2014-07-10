Belediyelerin SGK’ya borcu 33 milyarı aştı, 2 bin 41 belediye icralık oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) belediyelerin ana para ve gecikme cezasıyla birlikte 33 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Çelik, SGK’ya 100 bin liranın üstünde bin 202 belediyenin borcu bulunduğunu da kaydetti.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre SGK'nın icraya gönderilen alacak miktarının 21 milyar lirayı geçtiğini belirten Çelik, borç aslı, gecikme cezası ve zammıyla bu rakamın 33 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bin Belediye 100 bin sınırını aştı

Çelik, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun belediyelerin SGK’ya olan borçlarıyla ilgili yazılı soru önergesine verdiği yanıtta 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle borcu herhangi bir kanun kapsamında yapılandırılmamış ve taksitlendirilmemiş borç tutarı 100 bin liranın üzerindeki belediye sayısının bin 202 olduğunu kaydetti.

Söz konusu borçlarla ilgili haklarında 6183 Sayılı Kanuna göre takip yapılan borçlu belediye sayısının 2 bin 41 olduğunu dile getiren Çelik, farklı tarihlerde çıkarılan kanunlarla sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırıldığını hatırlattı. “İcra aşamasına gelen alacaklar otomatik icra programı vasıtasıyla dört ayda bir icra servislerine aktarılmaktadır” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut alacakların takibi için 6183 Sayılı Amme alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden prim borçlusu gerçek ve tüzel kişilerin menkul ve gayrimenkulleri, hak ve alacakları haczedilmektedir. Haciz işlemlerine esas yapılan sorgulamaların büyük bir kısmı zaman ve işlem sarfiyatını önlemek bakımından elektronik ortamda yapılmaktadır. Ayrıca borçlu şahısların üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacaklarına yine 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre haciz bildirisi gönderilerek haciz konulmaktadır. Belediyelerden olan prim alacakları, bu takiplerin yanında genel bütçeden kendilerine aktarılan paylardan Bakanlar Kurulu kararına istinaden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmektedir."

2 bin 41 Belediye icralık oldu

Bakan Çelik’in verdiği bilgiye göre İstanbul’da Bayrampaşa, Şişli, Bakırköy, Fatih, Kartal ve Tuzla gibi 21 ilçenin SGK’ya 100 bin liranın üzerinde borcu bulunuyor.

Ayrıca Ankara’da Sincan, Şereflikoçhisar, Haymana; Antalya’da Serik, Manavgat, Alanya; İzmir’de Bergama, Seferihisar, Aliağa gibi birçok şehirdeki ilçelerin SGK’ya 100 bin liranın üstünde borcu var.

Çelik’in açıklamasına göre kurumun borçları nedeniyle icraya verdiği belediyeler arasında ise Keçiören, Mamak, Ataşehir, Bayrampaşa, Eyüp, Fatih, Şişli, Üsküdar, Foça, Çiğli, Buca, Urla, İzmit, Dilovası, Ereğli, Simav, Bodrum, Göltürkbükü, Bitez, Gümüşlük, Turgutreis, Köyceğiz, Datça, Ürgüp” gibi 2 bin 41 belediye yer alıyor.