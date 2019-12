Belediyelerin iftar yarışı

Ramazan çadırlarında ve iftariyelik, erzak ve gıda yardımlarında bu yıl patlama yaşanıyor. Yerel seçimlere aylar kala vatandaşa yardım konusunda iktidar da muhalefet de iftar yapma olanağı sunacak.



En büyük seferberlik ise İstanbul’da yaşanıyor. İlçe belediyelerinin yirmi altısı 50 çadır kuracak. Bu elli çadırın yanısıra yine ilçe belediyeler dar gelirli vatandaşlara aşevleri kanalıyla yemek dağıtacak.

İstanbul’da Ramazan boyunca her gün yaklaşık 95 bin 500 vatandaş iftar çadırlarında karınlarını doyuracak. Ay boyunca ilçe belediyeler toplam 2 milyon 878 bin vatandaşın karnını doyuracak. İlçe belediyeler ayrıca dar gelirli 120 bin aileye erzak, 10 bin 550 ailenin evine de yemek yardımında bulunacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da çadır kurmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 50 bin kişiye İstanbul genelinde on mobil noktada iftariye verecek. Bu yardımla İstanbul’da 4 milyon 328 bin 500 kişi ay boyunca iftarını yapacak. Bir paketin maliyeti 2.9 YTL olan iftariyelikler için İBB’nin ayırdığı bütçe 4 milyon 205 bin YTL’yi bulacak.



‘Sivil’ iftar



Belediyelerin dışında vakıf ve dernekler de Ramazan boyunca Türkiye’nin en büyük metropolünde vatandaşlara iftar yardımında bulunacak. “Kimse Yok mu?” derneği İstanbul’da 1 milyon kişiye iftar verecek. İnsani Yardım Vakfı her gün 2 bin 500 kişiye, Deniz Feneri Derneği’nin ay boyunca toplam 80 bin 500 kişiye iftariye verecek. Belediyelere ek olarak İstanbul’da dernek ve vakıfların bu yardımlarıyla İstanbul’da bir ay boyunca 5 milyon 484 bin kişi karnını doyuracak. Geçen yıl 5 milyon kişinin iftar çadırları ve aşevlerinden karnını doyurduğu İstanbul’da bu yıl bu sayı yüzde 9.6 artacak.



İzmir Ankara’yı geçti



Türkiye genelinde de büyük şehirler başta olmak üzere ülke genelinde iftar çadırları kurulacak. Başkentte 30 ayrı noktada günde 18 bin, ayda 540 bin kişiye iftar yemeği sunulacak. Ayrıca yine Ankara’da 150 bin kişiye gıda ve erzak yardımında bulunulacak. Ramazan yarışında iftar çadırlarında vereceği yemekte Ankara’nın gerisinde kalan İzmir, erzak yardımında Ankara’yı geçecek.



İzmir’de günde 6 bin, ayda 180 bin kişi iftarını aşevlerinin vereceği kumanyalarla yapacak ancak 400 bin aileye gıda ve 15 bin kişiye, toplam 200 bin YTL’lik gıda çeki yardımında bulunacak.



İstanbul’da 120 bin, İzmir’de 400 bin, Ankara’da 150 bin olmak üzere 670 bin vatandaşa da gıda ve erzak yardımı yapılacak. Böylece üç kentte yaklaşık 8 milyon 945 bin vatandaşa ramazan yardımı ulaştırılacak.



Kimse Yok mu Derneği, İstanbul dışında 2 milyon, İnsani Yardım Vakfı 325 bin, Deniz Feneri 28 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek. Sadece bu üç derneğin yardımları İstanbul dışında 2 milyon 353 bin 500 kişiye ulaşacak.



10 ilde 10 milyonu aşkın kişiye yardım



Üç büyük kentin dışında da belediyeler yardım yarışında. Sadece Kayseri ve Eskişehir’de 1 milyon 200 bin kişiye yardım ulaşacak. Bu sayıya, Konya’da 240 bin, Antalya’da 158 bin, Bursa’da 120 bin, Adana’da 81 bin, Trabzon’da 19 bin 500 kişi eklenecek. Yedi kentte 54 bin 750 paket erzak dağıtılacak. Üç büyük şehirde yapılacak olan iftariye ve erzak yardımıyla birlikte 10 büyük kentte, 10 milyon 818 bin kişiye yardım yapılacak.



Gıda da, var para yardımı da



İller İftar çadırı (kişi) Gıda/para



Sivas 1000 200



Samsun 2500 20 000



Kocaeli - 20 000



Mersin - 30 000



Adapazarı - 3000



Aydın - -



Antakya - 4500



Kütahya 800 -



Rize - 2000



Gümüşhane 150 -



Artvin - 500



Bayburt 200 600



Giresun 1000 3000



Sinop 1000 -



Ş.Urfa 4000 12 000



Zonguldak 800 750



Karabük 600 -



Bartın 600 750



Malatya 1500 2462



Diyarbakır 4300 -



Siirt 1500 12000



Batman 4000 5000



Mardin 3500 (100’er YTL yardım)



Edirne 1000 7500



Tekirdağ 2000 -



Ağrı 1000 10000



Kırklareli - 2500



Şırnak - 4845



Karaman 1000 5000



Aksaray 600 -



Yozgat 1100 -



Balıkesir 1500 3800



G.Antep 1500 10000



Bilecik 500 900