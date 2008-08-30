Belediyelerin çadır kavgası

CHP’li Bakırköy Belediyesi iftar çadırı kurmak istedi. Büyükşehir ‘çevre düzenlemesine zarar veriyor’ diye engelledi. İki belediyenin zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Sinirler gerildi.



Kriz 3 saat sonra çözüldü



Kartaltepe Parkı’nda 4 yıldır iftar çadırı kuran Bakırköy Belediyesi bu yıl da hazırlıklara girişti.



Belediye işçileri parka gelip çalışmaya başladı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta memurları “Parkın kullanım hakkı Büyükşehir’e ait. Çevre düzenlemesini etkiliyor” diyerek çadırın kurulmasını engelledi.



Çaresiz kalan personelin haber vermesiyle, Bakırköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri olay yerine intikal etti. Durumu öğrenen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de soluğu parkta aldı. Erzen “Ne pahasına olursa olsun, çadır kurulacak” dedi. Başkanın sözlerinin ardından, sayıca az olan Büyükşehir zabıtası takviye birlik istedi. Kısa süre sonra ek ‘kuvvetler’ parka geldi. Erzen’in olay yerinden ayrılmasının ardından iki belediyenin zabıta ekipleri karşı karşıya dizildi. Sinirler oldukça gerildi.



‘REZALET YAŞANMASIN’



Grupların başındaki zabıta amirlerinden biri belediyeyi arayarak, “Burada bir sürü gazeteci var. Rezalet yaşanmadan çözümleyin” dedi. Bu telefon görüşmesinin hemen ardından Bakırköy Belediyesi iftar çadırını yapan işçilerin çalışmasına izin verildi. Parkta karşılıklı bekleyen iki tarafa ait zabıta görevlileri 3 saat sonra rahat bir nefes aldı.



Zabıta teröründen korktum



Olaylar yatışınca, Belediye Başkanı Erzen, parka geri döndü. Gazetecilere açıklama yapan Erzen, “4 yıldır burada çadır kuruyoruz. Bu park ana arterde olduğu için her türlü hizmet Büyükşehir tarafından yapılmakta. Sabah saatlerinde çadır kurmak için ekiplerimiz geldiğinde Büyükşehir zabıta görevlileri tarafından engellendi. Büyükşehir yetkilileriyle görüştüm. Kadir Topbaş da sanırım yurtdışında. Zabıta bu emri kimden aldı bilmiyoruz. Bakırköylülerin inançlarını yerine getirmesi parkta ne gibi zarar verebilir. Parka iftar ve sahur boyunca zarar verilmeyeceği yönünde taahhüt verince problem çözüldü. Benim en büyük korkum önceki gün Bakırköy sahilinde, büyükşehir zabıtasıyla balıkçılar arasında yaşanan olayın benzerinin gerçekleşmesiydi. Büyükşehir, ekibini çekeceğini söyleyince biz de çektik” diye konuştu.







