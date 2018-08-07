Belediyelerin borcu 11 milyar lirayı aştı

Hazine Müsteşarlığı'nın son açıkladığı verilere göre, 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunuyor. Çoğu AKP'li olan belediyeleri kapsayan bu rakamda en büyük pay 6 milyar 39 milyon lirayla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Rakamlara göre belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ‘Türkiye'nin en borçlu belediye başkanı’ unvanına sahip. Tek başına en çok borçlu ikinci belediye ise MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, alacak stoku verilerine göre, Hazine'nin 30 Haziran itibarıyla özel ve kamu kuruluşlarından 17 milyar 531 milyon lira alacağı bulunuyor. Çoğunluğu mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ait olan alacakların 3 milyar 989 milyon lirasının vadesi geçmiş durumda.

Hazine alacaklarının 11 milyar 407 milyon lirası mahalli idarelerden kaynaklanıyor. Mahalli İdareler'in toplam borcun 3 milyar 60 milyon lirasını vadesi geldiği halde henüz ödemediği görülüyor. Belediyeler içinde 6 milyar 39 milyon liralık borçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer alıyor. Bu borcun 3 milyar TL'lik dilimi vadesi dolduğu halde ödenmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ise Hazine'ye 1 milyar lirayı aşkın borcu var ve borcun 50 milyon 779 bin lirasının vadesi geçmiş durumda. Diğer yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) de Hazine'ye 118 milyon 371 bin lira borçlu. ASKİ, vadesi geldiği halde 4 milyon 154 bin lirayı ödememiş olarak görülüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ise toplam borcu 405 milyon 389 bin lirayı buluyor. Borcun 3 milyon 513 bin lirası vadesi geldiği halde ödenmedi.