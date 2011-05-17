-BELEDİYELERİN "İÇME SUYU" HİBESİ MANİSA (A.A) - 17.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, belediyelere içme suyu ve kanalizasyon işleri için yüzde 50 hibe sağlanacağını bildirdi. Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada küresel rekabetin artık ülkeler arasında değil, şehirler, hatta yerel yönetimler arasında olduğunu, kendilerinin görevinin, yerel yönetimleri bu rekabete hazırlamak olduğunu belirtti. Tanrıverdi, şunları kaydetti: ''Bunu yaparken de asla geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi partizanca bir tutum içine girmedik, girmeyeceğiz. Amacımız ülkemizin topyekun kalkınmasıdır. Yerel yönetimler dünyada giderek önem kazanmaktadır. Bizim de görevimiz yerel yönetimlerimizi bu rekabete hazırlamaktır. İnsanlarımızın huzuru, refahı ve gelişmişliğini sağlamaktır. Yaptığımız yeni düzenleme ile nüfusu 25 bin ve daha az olan belediyelerin programda yer alan içme suyu ve kanalizasyon işleri için yüzde 50 oranında hibe sağlanacaktır. Geriye kalan yüzde 50'lik kısmına da İller Bankası tarafından uygun koşullarda kredi imkanı sağlanacaktır. Hükümetimiz, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla küçük belediyelerin BELDES kapsamına alınması kararlaştırılıp hayata geçirdi. Bu belediyelerimizde borçlanma limitleri dışına çıkarılacak ve 2011 Yılı Bütçe Kanunu'nun 28. maddesi çerçevesinde İLBANK'tan kredi kullanarak projelerini gerçekleştirebilecektir.'' Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerine kaynak sağlanması amacıyla SUKAP adı altında bir programı başlatıldığını hatırlatan Tanrıverdi, programın finansmanı amacıyla 2011 yılı merkezi yönetim bütçesine 400 milyon lira BELDES ödeneği konulduğunu, 2011 yılı Bütçe Kanunu'nda bu ödeneğin İLBANK'a tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılacağı, belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasların Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağının düzenlendiğini kaydetti. Program kapsamında yürütülecek işler için İLBANK'tan yapılan borçlanmalarda belediyelerin borçlanmasını düzenleyen mevzuatta yer alan borç limitlerine uyma şartı aranmayacağı hükmü de getirildiğini ifade eden Tanrıverdi, şu anda program kapsamında bin 617 belediyenin 2 bin 107 adet projesinin bulunduğunu bildirdi.