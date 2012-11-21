Belediyeler Yasası 9 gündür Köşk’e neden gönderilmedi?

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Genel Kurulu’ndan 9 gün önce geçen Büyükşehir Belediyeleri Yasası’nın Çankaya Köşk’üne gönderilmediği anlaşıldı. AKP kanadı, yasa üzerinde verilen çok sayıda önergeye, imla düzenlemeleri ekli cetveller ve kanun tekniği bakımından titizlik gösterilmesinden kaynaklandığını söylüyor. Ancak, kulisler, yasanın 2 binin altında kalan beldelerin birleşerek yeniden belediye olabileceklerine yol açan bir maddesinin bekleme süresini uzattığı iddia ediliyor. Yani, yasanın yürürlüğe girence kadar bu tür organizasyonların yapılması için bekletildiğine dikkat çekiliyor.

Anayasa, bir yasanın TBMM’den ne kadar zaman içinde Çankaya Köşk’üne gönderileceğini düzenlemiyor. Ancak, Anayasanın 89. Maddesi, “ Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar” diyor. Siyasette, bu 15 günün hangi tarihte başlayacağı, neyin esas alınacağı her zaman tartılma konusu oldu.