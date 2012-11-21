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Belediyeler Yasası 9 gündür Köşk’e neden gönderilmedi?

Anayasa, bir yasanın TBMM’den ne kadar zaman içinde Çankaya Köşk’üne gönderileceğini düzenlemiyor

21 Kasım 2012 20:18

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Genel Kurulu’ndan 9 gün önce geçen Büyükşehir Belediyeleri Yasası’nın Çankaya Köşk’üne gönderilmediği anlaşıldı.  AKP kanadı, yasa üzerinde verilen çok sayıda önergeye, imla düzenlemeleri ekli cetveller ve kanun tekniği bakımından titizlik gösterilmesinden kaynaklandığını söylüyor. Ancak,  kulisler,  yasanın 2 binin altında kalan beldelerin birleşerek yeniden belediye olabileceklerine  yol açan  bir maddesinin  bekleme  süresini uzattığı iddia ediliyor. Yani,  yasanın yürürlüğe girence kadar  bu tür  organizasyonların yapılması  için bekletildiğine  dikkat çekiliyor.

Anayasa, bir yasanın TBMM’den ne kadar zaman içinde Çankaya Köşk’üne  gönderileceğini  düzenlemiyor. Ancak,  Anayasanın 89. Maddesi, “ Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar” diyor.  Siyasette, bu 15 günün hangi tarihte başlayacağı, neyin esas  alınacağı  her zaman tartılma konusu oldu.

 

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