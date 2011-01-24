-BELEDİYELERE GEÇEN YIL 20,9 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Merkezi yönetim bütçesinden belediyelere, 2010 yılında toplam 20,9 milyar lira kaynak aktarıldı. Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgiye göre, belediyelere ayrılan toplam 20 milyar 899 milyon 480 bin liranın, 13 milyar 698 milyon 319 lirası İller Bankası kanalıyla nüfusa göre belediyelere dağıtılan paydan oluştu. Büyükşehir belediyeleri de İller Bankası dışında kendi illerinden toplanan vergilerden 7 milyar 201 milyon 161 bin lira pay aldı. Belediyelere, 2009 yılında 10,8 milyar lirası İller Bankası kanalıyla olmak üzere toplam 16,8 milyar lira kaynak aktarılmıştı. 2010 yılında kendi ilinden toplanan vergilerden pay alan büyükşehir belediyelerinden aslan payı 3 milyar 400 milyon 278 lira ile İstanbul aldı. Bunu, 1 milyar 115 milyon 969 bin lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, 920 milyon 905 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi izledi. Üç büyük şehrin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 468 milyon 507 bin lira, Bursa Büyükşehir Belediyesi 256 milyon 807 bin lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi 168 milyon 948 bin lira, Antalya Büyükşehir Belediyesi de 124 milyon 208 bin lira pay aldı. Erzurum, 34 milyon 297 bin lira, Sakarya 46 milyon 706 bin lira, Samsun da 63 milyon 639 bin lirayla kendi illerinde toplanan vergilerden en az payı alan Büyükşehir Belediyeleri oldu. -BELEDİYELERİN ALDIĞI PAY- 2010 Yılı İller Bankası ve Büyükşehir Belediye Payları (bin lira) şöyle: -İller Bankası (yüzde 6,5) 13.698.319 -Büyükşehir belediyeleri (yüzde 5) 7.201.161 Adana 152.616 Ankara 1.115.969 Antalya 124.208 Bursa 256.807 Diyarbakır 70.293 Erzurum 34.297 Eskişehir 69.785 Gaziantep 109.383 İstanbul 3.400.278 İzmir 920.905 Kayseri 97.079 Kocaeli 468.507 Konya 101.741 Mersin 168.948 Sakarya 46.706 Samsun 63.639 -------- Toplam 20.899.480