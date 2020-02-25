Belediyelere borç ayarı; Erdoğan Bakan Kurum'a talimat verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li vekillerin talepleri sonrası İller Bankası kesintilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, belediye başkanları, özellikle yerel seçimlerden sonra devraldıkları belediyelerin borçları nedeniyle yaşadıkları sorunları milletvekillerine iletti. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündeme getirildi. Erdoğan, , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a talimat vererek, kesinti oranlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yapmasını istedi.