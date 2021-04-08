Belediyelerden "Ölmek İstemiyorum" dilekçesine destek büyüyor

T24 Haber Merkezi

İstanbul Zincirlikuyu'da erkek cinayetiyle hayatını kaybeden kadınların defalarca verdikleri dilekçeleri hatırlatmak için hazırlanan dev pankartın, 1 Nisan tarihinin gecesinde indirilmesi üzerine birçok belediye afişi asmak için meydanlarını açtı. Dev şikâyet dilekçesi, Muratpaşa, Beşiktaş, Kadıköy, Çan, Koru ve Şişli ilçelerinde belediyelerin desteğiyle yerini aldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun pankartına destek son olarak Kartal Belediyesi'nden gelirken, bugün bilboardlara "Ölmek İstemiyorum" afişleri asıldı.







Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan pankart, "Ölmek istemiyorum" diyerek eski eşi ile ilgili yazdığı 23 şikâyet dilekçesine rağmen öldürülen Ayşe Tuba Arslan ve onun gibi birçok kadını temsil ederken, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için dikkat çekmeyi amaçlıyor. İlk olarak Zincirlikuyu'da bir binaya asılan dev şikâyet dilekçesi, 24 saat dolmadan 1 Nisan gecesinde kaldırıldı. Bunun üzerine 3 Nisan'da Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden afişe destek geldi ve üzerinde öldürülen kadınlarının isimlerinin bulunduğu Alyazma Anıtı'na dev şikâyet dilekçesi asıldı.







"Söz verdiğimiz gibi kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız"

Muratpaşa Belediyesi'nin ardından Beşiktaş Belediyesi de ilçe meydanındaki bir binaya afişin asılmasına izin verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından "Söz verdiğimiz gibi kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız" diyerek afişin asıldığını duyurdu.

Belediyelerin afişlere desteği devam ederken, Kadıköy Belediyesi'nden de afişe destek geldi ve rıhtımda bulunan Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Binası'na dev şikâyet dilekçesi asıldı.

Çanakkale Çan ve Yalova Koru Belediyeleri'nden de afişlerin bilboardlara asılmasına destek geldi. Son olarak Şişli Belediyesi de işlek meydanlarındaki bilboardları "Ölmek İstemiyorum" afişleri için açtı.







Bir hafta gibi bir sürede birçok belediyenin desteğiyle asılan afişlere desteğin devam etmesi bekleniyor.



Çan Belediyesi





Yılın ilk 3 ayında 79 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; 2021 yılının ilk üç ayında öldürülen kadınların sayısı şimdiden 79'u bulmuş durumda, ayrıca 45 kadının ölümü ise şüpheli durumda.

Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin çok yüksek olduğu Türkiye 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını duyurmuştu.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde Türkiye Mayıs 2011'de imzacı ülke konumundaydı.

Çekilme kararının ardından Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar tepkilerini göstermek için bir araya geliyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da bu kapsamda İstanbul'un yanı sıra Tokat, Ağrı gibi çeşitli şehirlerde "Kararı Geri Çek, Sözleşmeyi Uygula" diyerek ve hazırlanan şikâyet dilekçesi afişlerini çeşitli yerlere asarak konuya dikkat çekmeye devam ediyor.