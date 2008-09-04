Belediyeler vergi yüzsüzleri listesinde

Bu yılın vergi borçluları listesine tasfiye halindeki İmar Bankası şubeleriyle belediyeler damgasını vurdu.



Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 30 Haziran itibariyle, Türkiye’de 4 bin 212 kişi ve kuruluşun 850 bin YTL’nin üzerinde vergi borcu bulunuyor.



İmar Bankası Ankara Şubesi 387.8 milyon YTL tutarında vergi borcuyla listenin ilk sırasında yer alırken, ilk 100’deki İmar Bankası şube sayısı 40’a ulaşıyor.



Şişli ve Sarıyer belediyeleri ile Kocaeli ve Adana büyükşehir belediyelerinin 30 milyon YTL’yi aşan borçlarıyla dikkat çektiği listede, ilk 1000 borçlunun 56’sını belediyeler oluşturuyor.



Listenin 47’inci sırasında yer alan Şişli Belediyesi’nin vergi borcu 59.2 milyon YTL. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 58.8 milyon YTL borçla 49’uncu sırada yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü ise 56.9 milyon YTL’yle Türkiye’nin en fazla vergi borcu olan 53’üncü kuruluşu.



Jetpa Holding'in 212 milyon 621 bin 415 bin YTL'lik vergi borcu ile 7'inci sırada yer aldığı

borçlu listesindeki diğer bazı tanınmış isimler arasında; Yimpaş Holding, Hema, Korkmaz Yiğit, Yahya Demirel, Kemal Uzan, Orhan Aslıtürk, Asya Tur, Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler ve Göztepe Spor Kulübü yer alıyor.



Maliye Bakanlığı, çeşitli tedbirlerle bu mükelleflerden söz konusu alacakların tahsili için uğraş veriyor.

