Belediyeler tahvil ihracına başlıyor!

Belediyelerin gelir elde etmek için tahvil ihraç edeceği öğrenildi. İlk etapta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sukuk (faizsiz bono), Antalya Büyükşehir Belediyesi ise tahvil ihracı yapacak.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberine göre, ilk ihraçların Vakıf Yatırım üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Belediye tahvillerinin en çok da kentsel dönüşümde mahalli idarelerin elini rahatlatacağı öne sürülüyor.

Haberde, tahvil ihracı yoluyla borçlanan belediyelerin bankadan kredi teminine göre daha uzun vadeli bir geri ödeme süresiyle köprü, tünel, baraj, metro gibi büyük altyapı projelerini finanse edebileceği ifade edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanmaya ilişkin 68'nci maddesi belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla tahvil ihraç edebileceklerini hükme bağlıyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre de belediyeler tahvil ile borçlanma yoluna gidebiliyor.

2.8 trilyon dolarlık belediye tahvili var

Batı'da özellikle de ABD'de belediye tahvilleri çok uzun süredir kullanılan bir finansman aracı. Batı'da dolaşımda 2.8 trilyon dolarlık belediye tahvili bulunuyor. Almanya'da belediyeler finansman ihtiyacının yarısını sermaye piyasası araçlarından elde ediyor. ABD ve AB'de belediye tahvilleri okul binası, yol, kamu binası, elektrik üretim tesisi, hastane inşaatı ile su ve kanalizasyon işleri gibi birçok projede finansman aracı olarak kullanılıyor. Mahalli idare tahvilleri genellikle vergiden muaf olduğu için yatırımcılar tarafından çok fazla tercih ediliyor.