-BELEDİYELER DE İŞSİZLİĞE ÇÖZÜMDE DEVREDE ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, bilgisayar ve internet kullanmayı bilmeyen vatandaşlar için belediyelerle işbirliği yaparak oluşturdukları 814 İŞKUR hizmet noktasında şimdiye kadar 971 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. Biçerli, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden İŞKUR'un, işsizlik ve istihdam konularında çağdaş stratejiler geliştirmek ve iş gücü piyasasında etkinliğini artırmak amacıyla, bilgisayar destekli hizmet sunumu yaptığını hatırlattı. Etkin, şeffaf, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet sunarak iş arayan ve işverenlerin kurumla ilgili tüm işlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla ''e-İŞKUR Kurumsal Dönüşüm Projesi'' ni hayata geçirdiklerini anlatan Biçerli, bu kapsamda hizmetlerin büyük bir bölümünün ''www.iskur.gov.tr'' adresinden vatandaşlara sunulduğunu kaydetti. İş arayanların ve işverenlerin, internetin olduğu her yerde, İŞKUR ünitesine gelmeksizin istedikleri işlemleri elektronik ortamda yapabileceklerini belirten Biçerli, özelikle bilgisayar ve internet kullanmayı bilmeyen çok sayıda vatandaşın, İŞKUR Şube Müdürlüklerine gelerek kurum hizmetlerinden yararlanmayı tercih ettiklerini söyledi. Bu durumun, internet üzerinden verilen istihdam hizmetlerinin sunumunu destekleyecek yerel mekanların oluşturulması ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılmasını gerekli kıldığını dile getiren Biçerli, İŞKUR'un istihdama ilişkin hizmetlerinden, iş arayanların ve işverenlerin kendilerine en yakın noktadan yararlanmalarını sağlamak amacıyla belediyelerle iş birliği yaptıklarını bildirdi. Bu kapsamda, belediyelerin yer tahsis edeceğini ve personel görevlendireceğini belirten Biçerli, görevlendirilecek personele İŞKUR tarafından eğitim verileceğini ve buralarda istihdam hizmeti sunulacağını kaydetti. -''971 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ''- Biçerli, 18 Ağustos 2010 tarihi itibariyle 72 il müdürlüğü ile 814 belediye başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandığını ve bu hizmetlerin yürütülmesi için İŞKUR Hizmet Noktaları oluşturulduğunu belirterek, bu hizmet noktalarında, ilk protokolün imzalandığı 10 Şubat 2010 tarihinden itibaren, 26 bin 701 ''iş arayan kaydı'' alındığını, işverenlerden ise 2 bin 580 adet ''açık iş'' başvurusu geldiğini söyledi. Açık işlere, 37 bin 315 kişinin başvuru yaptığını belirten Biçerli, bunlardan 971'inin işe yerleştirildiğini, 199'unun işsizlik sigortasına, bin 363 kişinin ise ''İşgücü Yetiştirme Kurslarına'' başvurusunun yapıldığını anlattı.