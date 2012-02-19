Belediyeler 6,5 yılda engellilere bir türlü hazırlanamadı

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli’nin, kentlerin engellilere uygunluğuna ilişkin sorusu karnenin kötü olduğunu ortaya koydu. 16 büyükşehirdeki toplam 27 bin toplu taşıma aracından sadece bin 600’ü engellilerin kullanabilecekleri biçimde. Ankara’da 4 bin 576 toplu taşıma aracından sadece 70’i, İstanbul’da, 5 bin 647 toplu taşıma aracından 830’u, İzmir’de bin 846 toplu taşıma aracından 444’ü engellilerin kullanımına uygun. CHP’li vekile göre, 16 kent içerisinde İzmir en iyi durumda. Son 6.5 yılda engellilere özgü bir numaratör sistemi kurulmadığı için PTT eziyeti çekiyorlar. Saatlerce kuyrukta bekliyorlar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli’nin, kentlerin engellilere uyumlu hale getirilmesi için 7 yıllık süreçte neler yapıldığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Yanıtlar, karnelerin iyi olmadığını ortaya koyuyor. “Düzenlemeleri hayata geçirmeyen kamu kuruluşları ve belediyelere hiçbir uyarıda ve yönlendirmede bulunmadı” diyen Türeli’ye göre hükümet engellileri unuttu.



Hükümet 2005 yılında yasa çıkardı



Özürlüler Kanunu’nda 2005 yılında yapılan değişiklikle kamu kuruluşları ve belediyelere ulaşım, eğitim, sağlık ve iş hayatında engelli vatandaşların erişebilirliğini sağlama görevi verildi. 7 yıllık bir geçiş dönemi öngörüldü. CHP’li Türeli “Sürenin dolmasına 6 aydan az bir zaman kaldı. Maalesef kamu kuruluşları ve belediyeler içinde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri gerçekleştirenlerin sayısı son derece az. Engelli vatandaşlarımız sabırla bu düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyorlardı. Hükümet gerekli önlemleri alıp, etkin bir denetim mekanizması kursaydı sonuç çok daha farklı olurdu” dedi.



Türeli: 6.5 yılda yapılamayan 5 ayda nasıl yapılacak



Engellilerin sorunlarıyla ilgili verdiği soru önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den gelen yanıtla hayal kırıklığına uğradığını anlatan Türeli, “Sayın Bakan’a kanunun değiştiği 2005 yılından bu yana hangi kamu kuruluşları ve belediyelerin engelliler için ne yaptığını sorduk. Gelen yanıt tam anlamıyla ibretlik. 6,5 yıl boşa geçmiş. Ne kamu kurumlarında, ne belediyelerde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri tam olarak gerçekleştiren yok. Hükümet kendi çıkardığı kanunun gereğini yerine getirmemiş. 6,5 yılda yapılmayan düzenlemeler 5 ay içinde nasıl yapılacak” diye sordu.



İstanbul’da sadece 830 toplu taşıma aracı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Ankara’da 4 bin 576 toplu taşıma aracı var. Bunlardan sadece 70’i engellilerin kullanımına uygun. İstanbul’da ise 5 bin 647 toplu taşıma aracından 830’una engelliler ulaşabilir durumda. İzmir’de ise kentteki 1.846 toplu taşıma aracından 444’ü engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiş. 16 büyükşehirdeki toplam 27 bin toplu taşıma aracından sadece bin 600’ü.



Bir numaratör sistemi kurulamadı



CHP’li Türeli, sadece belediyelerde değil kamu kurumlarında da engellilerin unutulduğuna dikkat çekti ve “Maaş ödemelerini yapan PTT şubelerinde büyük sorun yaşanıyor. Engelliler PTT şubelerinde diğer vatandaşlarla sıraya giriyor. Saatlerce kuyrukta bekliyor. PTT’nin engellilere özel bir numaratör sistemi kurmaması ve onları saatlerce sırada bekletmesi kabul edilemez. Bu durum Özürlüler Kanunu’nda öngörülen düzenlemelerin yapılmadığını göstermektedir” yorumunda bulundu.



Yasanın son tarihi 7 Temmuz 2012



Kamu kurumlarının, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yasanın verdiği süre 7 Temmuz 2012. Düzenlemelerin yapılmaması durumunda ağır tazminat davaları bekliyor. Türeli, 5378 sayılı kanunun öngördüğü düzenlemeleri şöyle sıraladı:

- Toplu taşıma araçları engellilerin kullanabileceği standartlara getirilecek

- Park ve oyun bahçelerine engelli çocuklar için oyuncak grupları yerleştirilecek

- Sokak taşları ve kaldırımlarda görme engelliler için kabartmalara yer verilecek, cadde ve sokaklardaki engelli rampaları artırılacak

- Kamu binalarındaki engelli asansörlerinin sayısı artırılacak, mevcut asansörlere engelliler için ses sistemi kurulacak

- Tüm okul ve sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarına engelli tuvaletleri konulacak

- Engelli eğitiminde yaşanan öğretmen ve personel sıkıntısı giderilecek

- Kamu ve özel sektördeki boş engelli kadroları doldurulacak

- PTT ve banka gişelerine engellilere öncelik tanıyan numaratörler konulacak

- Belediye Kanunu gereği kurulan Kent Konseyleri bünyesinde Engelli Meclisleri faaliyete geçirilecek