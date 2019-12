Belediye'den sanata destek sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği Tiyatro Halk Dansları, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği ile Geleneksel Türk El Sanatları ile sanata verdiği desteği sürdürüyor.



On iki ayrı branşta düzenlenecek kurslara kayıtlar 28 Eylül 2009 Pazartesi günü başlayacak. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk Korosu, Ney, Halk Dansları, Drama, Tiyatro, Makyözlük, Hat, Tezhip, Katı ve Ebru branşlarında açılacak kurslara kayıtlar Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şafaktepe Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kurslara katılmak isteyen Ankaralılar Başvuru Formu ve bir adet vesikalık fotoğrafla kayıt yaptırabilecek.



Yeni yetenekler



Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk Koro Kursları kayıtları 28 Eylül 2009 tarihinde başlayacak. Kurs kayıtları 17 Ekime 2009 kadar devam edecek. Koro kurslarına katılmak isteyen Ankaralılar yeniden hizmete giren Gençlik Parkı Kültür Merkezinde kayıt yaptırabilecek. Koro kurslarına başvuru yapanlar 10 Ekim ve 17 Ekim 2009 tarihinde yapılacak elemelerin ardından kurslara başlayacak.



Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Kurslarına 17-50 yaş arası Ankaralılar başvuru yapabilecek. 100’er kişinin alınacağı Türk Sanat ve Halk Müziği Koro kurslarında Solfej, Nota Bilgisi, Şan ve Repertuar eğitimleri verilecek.



Çocuk Korosuna ise 7-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Çocuk Koro Kurslarında bona; müzik teorisi, nota okuma, nota öğrenme metodu ve repertuar dersleri verilecek. Koro kurslarının yanı sıra 18?40 yaş arası Ankaralıların katılabileceği Ney kursu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.



Genç kuşaklara miras



Büyükşehir Belediyesi Türk halk danslarını yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla her yıl düzenlediği Halk Oyunları Kurslarına kayıtları 11 Ekim 2009 tarihinde başlatıyor. Minikler, Gençler ve Yetişkinler gruplarına verilecek kurslar Şafaktepe Kültür Merkezinde yapılacak. Minikler Kategorisine 9-12, Gençler Kategorisine 13-25, Yetişkinler Kategorisine de 25 yaş üzeri Ankaralılar başvuru yapabilecek. Başvurular, Şafaktepe Kültür Merkezine veya web adresinden yapılabilecek. Halkoyunları kurslarına katılmak isteyenler 319 02 89 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alabilecekler. Halk oyunları kurslarında Minikler kategorisinde Bilecik, Adıyaman, Gençler kategorisinde İzmir, Artvin, Burdur, Kırklareli, Gaziantep ve Trabzon, Yetişkinler Van yöresi halkoyunları öğretilecek.