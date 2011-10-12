Belediyeden kadına dayağa dayanma kılavuzu

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi 'koca şiddeti'ne karşı kadınlara nasihat listesi çıkardı: Dayaktan ölmemek için cenin pozisyonu alın...





İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Danışma Merkezi uzmanları, Manisa'da kocası tarafından öldürülen ve fotoğraflarıyla gündeme oturan Şefika Etik gibi kendilerine başvuran, fakat daha sonra kocalarının ikna etmesiyle evine geri dönmek isteyen kadınlar için şiddete maruz kalma halinde uygulayabilecekleri kişiye özel talimatnameler hazırladı.



Akşam'ın haberine göre; kocalarının yanında her an şiddet ve ölüm korkusuyla yaşayan kadınların, dayaktan en az zararla kurtulabilmelerini amaçladıklarını söyleyen Danışma Merkezi Sorumlusu Avukat Pelin Erda, 'Bizim, kurumumuza gelen hiçbir kadını, kendi isteği olmadan eşinden ayrılması ya da sığınma evine yerleştirilmesi konusunda yönlendirme yetkimiz yok. Bu yüzden bir kadın, daha önce şiddet görmesine rağmen evine dönmek istiyorsa, gitmeden önce bir takım bilgilendirmeler yapıyoruz. Kadının kendini korumayı öğrenmesini sağlıyoruz. Amacımız şiddetin cinayetle sonuçlanmasının önüne geçmek' diye konuştu.

Çanta hazırlayın



Doğal afetler için hazırlanan tedbirler listesine benzeyen o talimathaneden ilginç maddelerse şöyle:



- Evde şiddet sırasında saklanabileceğiniz güvenli bir yer belirleyip oraya kaçabilirsiniz.



- Şiddet esnasında çıkışı olmayan banyo, tuvalet ve tehlikeli alet bulunan mutfak gibi yerlerden kaçınmalısınız.



- Dayak anında cenin pozisyonu alıp başınızı darbelerden korumaya çalışmalısınız



- Evden aniden ayrılmamız gerektiğinde kime sığınabileceğinizi önceden belirlemeli ve bu kişilerle önceden konuşup, önlem almalısınız.



- Komşularınızla anlaşıp, şiddet anında seslerinizi duyduklarında emniyet güçlerine ihbarda bulunmalarını sağlamalısınız. İsimsiz ihbarlar da kabul edilmektedir.



- Daha önceden belirlediğiniz ihtiyaçlarımızı ve belgelerinizi bir çanta içinde saklamalı ve çıkışa yakın kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutmalısınız. Az da olsa bir miktar paranın da çantanızda bulunması iyi olur.



- Mümkün olduğu ilk anda; 183, 155 ve/veya 156 no'lu telefonları arayarak yardım istemelisiniz.



- Kimliklerinizin ve önemli belgelerinizin birer fotokopisini önceden bir yakınınıza vermelisiniz.