Belediyede 'Kanlı Cuma'

Türkiye iki haftadır CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkardığı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Şaban Dişli'nin de adının karıştığı Silivri’deki arsa yolsuzluğunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu, Dişli’nin arsada imar değişikliği yaptırarak 1 milyon dolar rüşvet aldığını belgelerle ortaya koydu. İmar değişikliğiyle arsanın değeri sekiz kat artmıştı.



Altı gün susan Dişli ise, yedinci gün yaptığı açıklamada, rüşvet aldığını yalanladı ve yapılan imar tadilatının normal bir prosedür olduğunu ileri sürdü. Dişli yaptığı açıklamada: “Söz konusu imar tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. Yani CHP'li üyeler de evet oyu kullandı. CHP'den sadece bir kişi ret oyu verdi. Evet oyu veren CHP’lilere ben mi baskı yaptım” dedi.



Dişli’nin bahsettiği o CHP’li üye Hüseyin Sağ, sistemdeki çarpıklığı Vatan gazetesine anlattı. İşte Sağ’ın ağzından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki imar manzaraları...



Sistem nasıl çalışıyor?



Gelişmiş ülkelerde her yerleşim yerinin bölgesel planı vardır ve buna göre hareket edilir. Hangi parselde ne kadar inşaat yapılacağı, hangi parselin ticaret alanı, hangi parselin sağlık alanı olduğu bellidir. Şehir planlamacısı adını verdiğimiz teknik elemanlar da böyle çalışır. Ancak işe siyaset girince sistem değişiyor ve parsel bazında değişiklikler başlıyor. Sadece kamu yararı varsa parsel bazında değişiklik yapılabilirken İstanbul’da kişi yararı ön plana çıkıyor.



Sermayesiz para kazanma



İstanbul’da arsalar değerleri son yıllarda çok arttı. İmar planları ise bu arsalara ne kadar büyüklükte ve ne çeşit yatırımlar yapılabileceğini ortaya koyar. Eğer arsanıza normal şartlarda 3 katlı bir bina yapılacakken imar tadilatı ile bu 10 katlı bir rezidansa dönüşürse müthiş bir rant ortaya çıkar. Arsanın değeri birden üçe, hatta dörde katlar. Bunu yaparken de bir yatırım yapmanıza gerek yoktur. Sermaye koymadan para kazanırsınız. İstanbul’da böyle 4 yılda en az 4 bin tadilat yapıldı. Ortaya çıkan rant milyar dolarlarla tarif edilebilir.



Herkes tadilat yaptırabilir mi?



Gücünüz varsa olur. Hatta bunu bir örnekle açıklayayım. Belediyenin şirketi olan Kiptaş Bakırköy’de plan tadilatı yapıyor. Bunun üzerine hemen yan parseldeki arazinin sahibi de geliyor ve aynısını bana da yapın diyor. Ama tabii bu reddediliyor. Reddeden kim, Meclis. Fotoğrafa öbür tarafından bakalım. Kiptaş, İBB Başkanı Kadir Topbaş’a bağlı. Kendi şirketinize özel karar çıkartıyorsunuz. Meclis benim, başkan benim, şirket benim. Krallık gibi...



Kişisel fayda mı?



Kesinleşmemiş şeyleri söyleyemem ama Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belge de ortada. Normal vatandaş müracaat ediyor, izin 3 kat. Ama başka birisi gelip rezidans istiyor ve kabul ediliyor. Ortada bir rant var ve bu da birilerinin cebine gidiyor. Bu para sadece arsa sahibinin cebine gitmez, paylaşılır. İşin doğasında bu yok mudur?



AKP'liler de isyan ediyor



Bu tür uygulamalara AKP ve CHP içinde karşı çıkan arkadaşlar var. Hatta AKP’li arkadaşlarla da konuşuyoruz ama başımızda ’grup kararı’ denen bir kılıç var. Karar alınma aşamasına gelince kılıç devreye giriyor. Dün AKP’li bir üyeyle görüştüm. Bana, “Biz nelere oy vermişiz” dedi. Hatta bazıları oylama öncesi gelerek bana ’Şu dosyaya ret oyu verir misin?“ diye ricada bulunuyor. Çünkü oybirliği ile geçerse mahkeme sürecinde sorun yaşanıyor. Oy çokluğu olduğunda hukuki açıdan güç kazanıyorsunuz. Ben AKP’li üyenin isteğiyle ’ret’ oyu kullanıyorum. O ise grup kararı yüzünden ’evet’ diyor.



CHP'de grup kararı yok mu?



Bizde de var ancak ben 1 yıl grup toplantılarına katılmıyorum. Hatta benim şimdiye kadar ihraç edilmem gerekirdi ama haklı olduğum için hala görevdeyim. Meclis tutanakları incelenirse ortaya çıkar. Kaç defa imar tadilatıyla ilgili söz alıp eleştirdim. AKP Grup Başkanı’ndan cevap beklerken benim grup başkanım söz alıp ’Hüseyin Sağ’ın görüşü kendini bağlar. Grup olarak bu tadilatı destekliyoruz’ demiştir.



Bir cuma günü tam 230 dosya geçti



Bütün dosyaları biriktirip gönderiyorlar. Hatta bir keresinde cuma günü 230 dosya geldi. Toplam 630 sayfa ediyordu. Ben itiraz ettim ama kabul edilmedi. Eller inmeden bütün dosyalar geçti. Ben o güne ’kanlı cuma’ adını taktım. Bu kadar kalabalık dosya nasıl okunur? Kim okur? Ama üyelerin hepsinin itiraz etmesi gerekirdi. Şunu iddia ediyorum. 74 tane CHP’li üye var. Hepimiz itiraz etseydik inanın tartışmalardan hiçbir dosyanın oylamasına sıra gelmezdi.



11 dava açtım



Kamu yararı olmayanların hepsine ret oyu verdim. Şimdiye kadar 100’ün üstünde dosyaya askı süresinde itiraz ettim. 11 tanesine de dava açtım. Dosya başına ortalama 2 bin YTL masraf yapıyorum. Ama muhalefet böyle yapılır.



İsimler gizleniyor



Bize gönderilen dosyalar da tam şeffaf değil. Örneğin raporda arsa sahibinin adı yazmıyor. Mülk sahibi bölümünde ya şahıs arazisi ya da şirket hisseli yazıyor. Oysa isim yazmalı. Bunu sordum ama bana cevap veremediler. Arsa sahiplerinin ismi hep gizleniyor. Şehir plancılar arsa sahiplerini tanıyor, İmar Komisyonu üyeleri biliyor ama meclis üyeleri bilmiyor. Şeffafsan yazarsın.



İmar Komisyonu’ndaki sistem nasıl işliyor?



İmar Komisyonu’ndaki üyelerin 6’sı AKP’li, 2’si CHP’li, bir tanesi ANAP’lı. Önce imar tadilatıyla ilgili olarak teknik birimlerin görüşleri rapora yazılır. Komisyon bu raporları inceler ve kendi görüşünü yazarak meclise İBB Başkanı tarafından havale edilir. Meclis üyeleri de komisyon üyelerinin yazdığı görüş doğrultusunda oy kullanır. İşte sistem burada tıkanıyor. Çünkü komisyon üyelerinin yazdığı görüşler meclis üyelerini aldatabiliyor.



Bu nasıl oluyor?



Bir çok teknik birim tarafından görüşler toplanıyor. Planlama Müdürlüğü raportörü de görüş yazıyor. Bu teknik birimler imar tadilatına olumsuz görüş veriyor genellikle. Ancak nedense İmar Komisyonu üyeleri olumlu görüş veriyor.



Bu durum garip değil mi?



Kesinlikle evet. Hatta teknik elemanların geleceği Topbaş’ın iki dudağının arasında olmasına rağmen onlar çok cesurca hareket edip imar tadilatına karşı çıkıyor. Ama İmar Komisyonu üyeliri bu teknik elemanlardan daha cesur. Onların kararının tam tersinde görüş bildirerek meclisten tadilatın geçmesini sağlıyor. Bu meclisi aldatma hatta görevi kötüye kullanmadır. Onların ’olumsuz’ diyerek meclise gönderdiği kaç dosya geçti. 3 dosya göstersinler istifa edeyim.



Tüm dosyalarda rant var



Şimdi bir arsa 2 lirayken 10 liraya çıkıyor. Sonuçta şüphe hep ortada var. Ama ispat edemem. Ama şunu söyleyebilirim. 4 yıl içinde İBB Meclisi’nde en az 4 bin imar tadilatı yapıldı. Kılıçdaroğlu sadece 1 tanesini açıkladı. Bence bu başarısızlıktır. Ancak İstanbul’un başarısızlığıdır. Bütün dosyalarda rant var.



Bu dosyalar nasıl gözden kaçıyor?



Öncelikle komisyondan olumlu görüş geliyor. Uzman olduğu söylenen kişiler komisyonda görev yapıyor. Birçok arkadaş onların kararına göre hareket ediyor. Ayrıca çok sayıda rapor geliyor. Temmuz’da 482 gündem maddesiyle toplandık ve 460 tanesi imar tadilatıyla ilgili. Bunları okumak çok zor. Ama ben hepsini okuyorum. Ama imar komisyonunun görüşünü değil, teknik elemanların görüşünü okuyorum. Bir saatte 100 sayfa okur hale geldim. Ama gözleri kaybettim.



İBB Meclisi'nde üye dağılımı : 222 AKP. 74 CHP. 18 ANAP. 12 DYP. 1 SHP . 3 SP. 17 BAĞIMSIZ.







