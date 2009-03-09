'Belediyecilikten geldim, damdan düşmedim'

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde özel idare, belediye ve özel kuruluşlar tarafından yaptırılan, aralarında yeni belediye hizmet binası, iki okul, parklar, çeşitli yollar ve çevre düzenleme çalışmalarının yer aldığı yatırım projelerinin toplu açılış töreni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kirazlı Meydanı'nda gerçekleştirildi.





Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 6,5 yıl önce hükümeti devraldıklarını ve hizmet üretmeye başladıklarını, hizmetlerde ayrımcılığa müsaade etmediklerini belirtti. Ülkenin doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine hizmet götürdüklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



''Bütün köylerimize ulaştık, KÖYDES ile yolu suyu olmayan yer kalmayacak dedik. Mücadelemizi bu doğrultuda sürdürdük. Biz uzak, ücra, ırak diye kavram tanımıyoruz. Bu ülkenin en ırak yeri bize Kemalpaşa kadar yakındır, biz böyle bakıyoruz. Hakkari'nin köyünde, mezrasında da hizmetimiz var, Iğdır'da da eserlerimiz var. Muğla'da da eserler kazandırdık. İstanbul'un ilçelerine ne yatırımlar yaptıysak, İzmir'in ilçelerine bu yatırımları yaptık. Projelerimizde küçük büyük ayrımı yapmadık. Bir yandan Marmaray Projesi'ni yürütürken, bir yandan da Artvin'in köy yollarını, Erzurum'un köy yollarını yaptık. Ayırt etmedik.''



Son 1 ay içinde 32 ili ziyaret ettiğini ve her ilde, ilçede açılışlar yaptığını belirten Başbakan Erdoğan, hükümeti devralırken Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet alanında kalkındıracakları yönünde söz verdiklerini, bu sözlerinden de taviz vermediklerini dile getirdi.



‘İşadamlarımızı işin içine çektik’



Eğitim alanında hizmetleri somut hale getirmek için gayret sarf ettiklerini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Hayırseverlerimizi, iş adamlarımızı da işin içine çektik, gel vergini hükümete, devlete ödeyeceğine, hemen git yatırım yap, okul yap, hastane yap, biz bunu verdiğinden düşelim dedik ve hayırseverler bu yolda adım attılar. Şu ana kadar Türkiye genelinde 133 bin yeni derslik yaptık, eğitimin hizmetine kazandırdık.



Herkes meydanda derdi ki 'Bu ile üniversite yapacağız' ama lafta kalırdı. Kimse 'Artvin'e üniversite gelir' diye düşünmezdi ama biz söz verdik ve yaptık mı? Yaptık. Hakkari'de kimin aklına gelirdi üniversite? Oraya da üniversite yaptık. Herkes gördü ki, Tunceli'ye de üniversite yaptık mı? Yaptık. Çünkü söz verdik. 81 ilin hepsine üniversite yapacağız dedik ve şu anda 81 ilde üniversite var ve 54 ilde üniversite bizim iktidarımızda oldu. Ne aldatan, ne aldanan olduk ve hızla bu süreci işlettik, işletiyoruz, yapacağımız çok işler var.''



Kemalpaşa'ya KÖYDES ve BELDES kapsamında yatırımlar yapıldığını kaydeden Erdoğan, ''Kemalpaşa'nın köy yolları için 760 milyar harcandı, 50 kilometre yol yaptık. Hamdolsun büyük ölçüde yol sıkıntıyı aştık. Su sıkıntısı olan köy kalmadı. 8 bin 900 metrekare alanda kurulan yeni hizmet binamız son teknolojiyle donatıldı, Kemalpaşalı vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Belediyemiz çok önemli yol çalışmaları tamamladı'' dedi.



‘Modern şehirciliği getirdik’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gittikleri her yere gerçekten modern şehirciliği götürdüklerini belirterek, ''Ben belediye başkanlığından geldim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan geldim. Damdan düşmedim. Dolayısıyla biz belediyecilik noktasında şehirlerin değişimine çok önem veriyoruz'' dedi.



Kemalpaşa'ya daha önce bir kez geldiğini ve o gece bir evin kapısını çalarak bir vatandaşa misafir olduğunu anlatan Erdoğan, ''O geceyi unutamıyorum. İnanıyorum ki bu dönemde de Kemalpaşa'ya adeta çağ atlatacak, hem İzmir'in hem ülkemizin önde gelen ilçelerinden biri haline getirecek projelerimiz var'' diye konuştu.



Erdoğan, bu dönemde Kemalpaşa'ya çok katlı pazar yeri, yeşil alanda kayak tesisleri, kültür merkezi, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda tesis kazandırılacağını, Kemalpaşa'ya 9.5 milyon TL yatırımla yaptırılan Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesiyle birlikte 2 ay içinde tamamlanacağını bildirdi. Kemalpaşa'da ayrıca 34 kilometrelik Kemalpaşa-Torbalı yolunun bölünmüş yol olarak yapıldığını, organize sanayi bölgesi demir yolu hattının önümüzdeki yıl tamamlanacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



''Kemalpaşa'da üretim ve istihdama da çok önemli katkılar sağlayacağız. Yiğitler Barajı bir hayati konumuz. Bu barajın Kemalpaşa için önemini biliyoruz, konuyla ilgili çalışmaları DSİ ile Çevre ve Orman Bakanlığımız sürdürüyor. Bu baraj bölgedeki köylerimizin ve organize sanayi bölgemizin su ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Toplu Konut İdaresi olarak, İzmir'de bugüne kadar 13 bin 647 konutun inşaatına başladık, 9 bin 300 konutu tamamladık. Kemalpaşalı kardeşlerimizin de bu konuda büyük talepleri oldu. Bu taleplere kayıtsız kalmadık. Kemalpaşa'da 2972 konutluk projenin ihale çalışmaları şu anda sürüyor. Bu konutlarımızın 1400 adedini dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik yaptırıyoruz.''



Başbakan Erdoğan, Kemalpaşa'da ayrıca bir adliye sarayı yapılacağını, bunun için Kemalpaşa Belediye Başkanı Yakup Karaca'nın yer tahsisinde bulunduğunu, merkezi idarenin de proje üzerinde çalıştığını bildirdi.



‘Damdan düşmedim’



Kemalpaşa için kazandırılan yeni tesisler ve yatırımlarla bugünün gayet güzel bir gün olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



''Kemalpaşa bundan sonra da inşallah böyle güzel günleri yaşamaya devam edecek, daha güzel, daha modern bir şehir olacak. Zira bizler gittiğimiz yere gerçekten modern şehirciliği götürüyoruz. Gittiğimiz yerde bir değişimi, kentsel dönüşümü o şehre götürüyoruz. Bildiğiniz gibi ben belediye başkanlığından geldim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldim. Damdan düşmedim. Dolayısıyla biz belediyecilik noktasında şehirlerin değişimine çok önem veriyoruz. Şehirlerimizin altyapısını çok önemsiyoruz, o altyapıyla birlikte üstyapı, yani kaçak yapılara, gecekondulara vesaireye bunlara müsaade etmemeliyiz.''



‘100 lira taksitle konut kazandıracağız’



Başbakan Erdoğan, bu kapsamda modern bir şehirciliği hayata geçirmek için Toplu Konut İdaresi ile yeni bir adım attıklarını ve vatandaşlara daha modern şehirlerde yaşama imkanı sunduklarını belirtti. Yoksul vatandaşlar için 45 metrekarelik daireler yapmaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



''Bu 45 metrekarelik dairelerde peşinat yok, sadece ayda 100 lira taksitle 20 yıl vadeyle bu daireleri yoksul vatandaşlarımıza kazandıracağız. Zira bakıyorsun benim vatandaşım gecekonduda. İnanın bunun maliyetini bir kenara bırakın, hem şehri çirkinleştiriyor hem kendisi orada insanca yaşayamıyor. Ama bu yaptığımız konutlarda ki zemin artı 2 kat, yani dıştan bakıldığında 3 kat gibi bir görüntü sergileyecek. Bu konutlarda benim vatandaşım bir site içerisinde oturma şansına, okuluyla, sosyal donatılarıyla buralarda yaşama imkanı bulacak.''



Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan hizmet ve yatırımların açılışını eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir Valisi Cahit Kıraç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar Göksel ve diğer ilgililerle yaptı.



Erdoğan, daha sonra kürsüden inerek açılış törenine katılan vatandaşların yanına gitti ve onlarla sohbet etti, küçük bir çocuğu da kucağına alarak ilgilendi.



Erdoğan, törenden sonra Başbakanlığa ait otobüsle Kemalpaşa Belediyesi yeni hizmet binasına gitti. Erdoğan, güzergahtaki vatandaşları selamlayarak, çocuklara hediye dağıttı.



Kemalpaşa Belediyesi yeni hizmet binasına gelişinde, kurdele keserek binayı hizmete açan Erdoğan, ayrıca binanın zemin katındaki Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet bürosunun da açılışını yaptı.



Öte yandan, Erdoğan'ın belediyeyi ziyareti sırasında oluşan konvoyda trafik kazası oldu. Erdoğan, belediye binasındayken meydana gelen kazada, emniyete ait olduğu öğrenilen araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuk, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kaza yerinde hazır bulunan ambulansla hastaneye götürüldü.

