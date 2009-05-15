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Spor

Belediye Vanspor'a "hükmen yenilgi" kararı

15 Mayıs 2009 18:39

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda Belediye Vanspor ile Eyüpspor takımları arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle, Belediye Vanspor'u, bu maçta 3-0 hükmen yenik ilan etti.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'da yaptığı olağanüstü toplantıda konuyu görüştü. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta Van'da oynanan Belediye Vanspor-Eyüpspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Belediye Vanspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 maçı tarafsız sahada, 2 maçı da kendi sahasında olmak üzere 5 maç seyircisiz oynama cezası verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, PFDK'nın kararlarına ek olarak, federasyon yönetim kurulunun, Belediye Vanspor'un hükmen yenilgisine ve Eyüpspor'un 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdiği, bu maçta görevli hakem ve temsilciler hakkında da soruşturma başlatılmasının karara bağlandığı bildirildi.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Türk futbolunun geleceğini yepyeni bir vizyonla şekillendirmek hedefiyle yola çıkan federasyonumuz, bahse konu olayların vahametini göz önüne alarak, bugün yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, maç tüm detayları ile incelemeye alınmış, hakem ve temsilcilerin görüşleri dinlenmiş, mevcut tüm görüntüler, Hukuk Kurulumuzla birlikte en ince ayrıntılarına kadar analiz edilmiştir. Federasyon Yönetim Kurulumuzun ortak görüşü, bu ve benzer olayların futbolumuza çok ağır zararlar verdiği yönündedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yaşanan olayları ve yaşanan olayların ardından ortaya çıkan sonuçları kabul etmemiz mümkün değildir. Türk futbolunda şiddet ve futbolumuza zarar verecek her türlü olayın, kesin bir şekilde karşısında olan federasyonumuz, bu konudaki disiplin anlayışını inançla sürdürme konusunda kararlıdır."

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