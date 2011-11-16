-Belediye Vanspor da yardım bekliyor ANTALYA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye'nin, UEFA lisansı almış ilk 20 kulübü arasında yer alan ve borcu olmayan Belediye Vanspor, Van'daki depremin ardından bir kuruşa bile muhtaç hale geldi. Antrenman tesisleri, ışıklandırılmış 15 bin kişilik stadı ve borçsuz mali yapısıyla adeta parmak ısırtan Belediye Vanspor Kulübü, depremden sonra zor günler yaşıyor. Tüm geliri bir anda kesilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle 30 Ekim'den bu yana Antalya'daki WOW Kremlin Palace Otel'de hazırlıklarını sürdüren takımın geleceğiyle ilgili belirsizlik de sürüyor. Bu hafta depremin ardından Gebze ile deplasmanda yapacakları ilk maça hazırlanan takımın, iç saha maçlarını nerede oynayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Depremden sonra birbirlerine kenetlenerek yaralarını sarmaya çalışan kulübün yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, spor camiasından da destek bekliyor. Gelirinin yüzde 70'i esnaftan, kalanı ise belediye ve stat gelirinden karşılanan süper lig tecrübeli takımın, yeterli desteği alamaması durumunda ise ligden bir yıl süreyle çekilmesi de gündemde. Depreme Beşikdüzüspor ile yapacakları maç için sahaya çıktıkları anda yakalanan ve malzemeleri de yıkıntıların arasında kalan 12'si Vanlı 27 futbolcunun tek isteği, yeniden Van halkı ile buluşabilmelerini sağlayacak maddi ve manevi destek. -''Hiçbir şeyi olmayan kulüp''- Belediye Vansporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcular, yaşadıklarını anlattıkları AA muhabirine, deprem sonrası Türkiye'nin her yerinden bölgeye yardım yağdığını belirterek, Van'a desteğin sürmesini dilediler. Bölgeden takıma yapılacak yardımı etik bulmayan Belediye Vansporlular, kendilerine futbol camiasının sahip çıkmasını istiyor. Teknik Direktör Tolgay Kerimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, WOW Kremlin Palace Otel ve Antalya halkına, verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Deprem olduğu anda oyuncularının Beşikdüzü maçı için sahayı kontrol ettiklerini belirten Kerimoğlu, ''Stadın bacalarının kırıldığını, evlerin yıkıldığını gördük. Açık zemin üzerindeydik'' dedi. Maçın tehir edildiğini ve o akşam depremde hasar gören tesislerde kaldıktan sonra futbolculara izin verdiklerini anlatan Kerimoğlu, TFF'nin desteğiyle geldikleri Antalya'da şu anda yönetimin kararını beklediklerini söyledi.