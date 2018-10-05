Belediye temizlik işçisinden darp iddiası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde belediyede temizlik işçisi Doğan Turna (36), aralarında husumet bulunan aynı belediyede görevli bir zabıta amiri ve bir zabıta memuru tarafından darbedildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine ifadelerini aldığı M.C. ve Ö.K.\'yi serbest bıraktı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan Doğan Turna, geçen 3 Ekim\'de saat 06.30 sıralarında, belediye binasının arkasında 2 kişi tarafından darbedildi. Başına aldığı demir çubuk darbeleriyle yaralanan Turna\'ya kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi\'nde 7 gün iş göremez raporu verildi. Doğan Turna tedavisinin ardından Altınkum Polis Merkezi\'ne gidip, kendisini darbettiğini ileri sürdüğü, aralarında husumet bulunan Didim Belediyesi Zabıta Amiri M.C. ile zabıta memuru Ö.K.\'den şikayetçi oldu. Turna\'nın şikayeti üzerine polis, M.C. ve Ö.K.\'nin ifadelerine başvurdu. İki zabıta görevlisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Didim Rumelili Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, olayı kınayıp, \"Böyle bir olayın olmaması gerekirdi. Üzüntülüyüz ve kaygılıyız. Didim Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Deniz Atabay ile görüştük. Kendisi \'Kim suçluysa cezasını çekecektir\' dedi. Suçlu zaten bellidir. Didim Rumelili Romanlar Derneği olarak bu işin takipçisiyiz\" dedi.

\'BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTILAR\'

Doğan Turna ise yaşadıklarını, \"Beni öldürmeye kalktılar. Sabah şantiyeye işime gidiyordum. Arabayla birden önümü kesip demir sopalarla kafama ve ayaklarıma vurdular. Allah\'tan kadının biri denk geldi, onun sayesinde kurtuldum. Yoksa belki de öldüreceklerdi\" diyerek, kendisini darbedenlere hak ettikleri cezanın verilmesini istedi.



FOTOĞRAFLI