Belediye şantiyesinde hırsızlık yaparken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova Belediyesi\'ne ait şantiyeye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Abdullah Karademir (23), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, bugün saat 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Belediye şantiyesine gelen Abdullah Karademir, 1 ağaç kesme makinesi, 3 matkap ve 2 spiral makinesi aldı. Gürültüyü duyan çevre evlerdeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Çaldıklarıyla birlikte yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisi Karademir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



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