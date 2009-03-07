Belediye parasıyla propaganda yapılıyor

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, "baştan itibaren eleştirilere, dedikodulara ya da çatışmalara dayalı değil, yapacaklarını, projelerini anlatmaya, açıklamaya dayalı bir siyasi çalışmanın yapılmasını uygun gördüklerini", Ankara ve Ankaralılar için de bunun doğru olduğuna inandığını söyledi.





Karayalçın, seçim merkezi olarak kullandığı eski CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara sokaklarında ve bilboardlarda "yerel yönetim sempozyumunun yapılmakta olduğuna" ilişkin bazı yazıların bulunduğunu söyledi.



Bu yazıların seçim propagandası olduğuna işaret eden Karayalçın, "Belediyenin milyarlarca lirası harcanarak seçim yasakları döneminde yapılan bu seçim propagandasının ivedilikle durdurulmasını gerekli gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.



Bu durumun seçim yasaklarına da aykırı olduğunu belirten Karayalçın, "O nedenle suç işlenmektedir. Ayrıca da bu vicdani açıdan ayıp bir tavırdır" diye konuştu.



Ankara'daki trafik düzenlemelerinin yanlışlığına da dikkati çeken Karayalçın, caddelerin otoyola dönüştürüldüğünü savundu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları neticesinde 2003-2007 yılları arasında başkentteki trafik kazalarının yüzde 36 oranında arttığını vurgulayan Karayalçın, bu kazaların çok büyük bir bölümünün ölümlü kaza olduğunu belirtti.



Seçimi kazanmaları durumunda 25 bin Ankaralı için doğrudan istihdam yaratacaklarını anlatan Karayalçın, öngördükleri yatırımlar dolayısıyla da yaklaşık 30 bin kişiye dolaylı istihdam olanağı sağlayacaklarını söyledi.



Karayalçın, bu çerçevede Işıklı Barajı yatırımında 1000, Kızılırmak Suyu Arıtma Tesisi yatırımında 1000, metro yatırımında 1500, Doğukent yatırımında 15 bin, ikinci otobüs terminali yatırımında 1500, ikinci otobüs terminali ile arıtma tesisinin işletilmesinde 800, İmrahor Vadisi ve Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi yatırımında 10 bin kişilik istihdam kapasitesi yaratılacağını bildirdi.





