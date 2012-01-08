Belediye otobüsüne molotof

T24

Kadıköy-Gülsuyu seferini yapan İETT otobüsünü, Gülsuyu Gülensu Mahallesi Mesut Caddesi'nde durduran bir grup, otobüse benzin döktükten sonra ellerindeki molotofkokteyllerini otobüse attı.Slogan atan yüzleri maskeli grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.Yolcuların, polis ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen Maltepe itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi.Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, otobüste inceleme yaptı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.