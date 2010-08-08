T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Belediye otobüsleri çarpıştı: 18 yaralı

Başkent Ankara'da, EGO'ya ait 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2010 03:00

T24- Başkent Ankara'da, EGO'ya ait 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.


Selahattin Arıca yönetimindeki Ulus-Aktepe-Kazımkarabekir hattında çalışan 06 BF 3583 plakalı belediye otobüsü, Keçiören'deki Kızlarpınarı Caddesi'nde Miktad Ersoy'un kullandığı 06 BT 3802 plakalı Ulus-Kızılay-Aktepe hattında çalışan otobüse arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.


Etlik İhtisas, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma, Keçiören Hastanesine kaldırılan yaralılarından Selahattin Arıca'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24