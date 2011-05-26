Belediye operasyonu savcıyı görevinden etti!

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda görev alan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Ahmet Türkoğlu, operasyonun ardından adliyede düz savcı olarak atandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Karabağlar ilçe belediyesi ve Aydın Kuşadası Belediyesi’ne geçen 2 Mayıs’ta baskın düzenledi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcıları Fatih Genç, Ahmet Türkoğlu, Ali Çelik ve Birol Çengil’in yürüttüğü soruşturmada 34 kişi gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.



Operasyonu yapan savcılar arsında yer alan Özel Yetkili Cumhuriyet savcısı Ahmet Türkoğlu, hafta başında düz savcı olarak İzmir Adliyesi’nde göreve başladı. Savcı Türkoğlu’nun kendi isteğiyle düz savcı olduğu iddia edildi. Ahmet Türkoğlu’nun yerine henüz savcı ataması yapılmadı.





