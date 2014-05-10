Belediye 'Okmeydanı riskli alan ilan edilsin' dedi, mahalleli eylemde

Beyoğlu Belediyesi'nin talebiyle Okmeydanı'nın riskli alan ilan edilmesi Belediye Meclisi'nin gündemine alındı. Mahallelinin protestosu üzerine riskli alan kararının görüşülmesi bir ay ertelendi.

Beyoğlu Belediyesi’nin talebi üzerine Okmeydanı’nın ‘riskli alan’ ilan edilerek ‘Afet Yasası’ adıyla anılan 6306 Sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamına alınmasının Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nde görüşüleceğini öğrenen mahalle sakinleri ayağa kalktı.

Okmeydanı Çevre Koruma Derneği, mahallenin riskli alan ilan edilmesini engellemek için bugün belediye meclisinin toplandığı saatte Beyoğlu Belediyesi’nin önüne giderek bir protesto gerçekleştirdi. Protesto üzerine Belediye Meclisi’nin riskli alan kararının görüşülmesini bir ay süreyle ertelediği öğrenildi.

Elif İnce’nin Radikal’de yer alan haberine göre, eğer meclisten Okmeydanı’nın riskli ilan edilmesi için onay çıkarsa tasarı Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek. Beyoğlu Belediyesi’nin 2013 verilerine göre Okmeydanı’nda yıkım yapılması planlanan bölgede toplam nüfus 74 bin ve toplam bina sayısı 5 bin 600.

Kararı protesto eden Okmeydanı Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Çetkin, “Afet yasası, olağanüstü hal yasasıdır. Burada amaç yandaş müteahhitlere vermek üzere arsalarımızı elimizden almaktır. Belediye ‘tapu dağıtımı’ adı altında kendi arsalarımızı bize satmaya çalıştı ama bunun için en fazla 300 kişi başvurdu. Tapu dağıtımına rağbet olmayınca Afet Yasası’nı devreye sokmaya karar vermişler. Ya dediğimizi yap ya da seni sürerim diyorlar. Yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu:

'Raporlar nerede?'

Beyoğlu Belediye Meclisi’nde 21 AKP'li ve 10 CHP ’li üye var. Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’ndaki tek CHP’li üye İrfan Karakuş, alanın ‘riskli’ ilan edilmesine gerekçe hiçbir belge görmediğini ve CHP’li üyelerin karara karşı çıkacağını söyledi.

Karakuş, “Riskli alan kararı benim red oyuma rağmen 3 AKP ’li üyenin onayıyla geçen hafta İmar Komisyonu’ndan geçirildi. Belediye’nin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alanın riskli ilan edilmesine gerekçe bilimsel raporları istedik ama vermediler. İmar Komisyonu konuyu görüşürken de tek gördüğümüz alanın haritasıydı, burada da hiçbir bilimsel rapor görmedik. Kanuna göre bir alanın riskli ilan edilmesi için jeolojik etüt yapılması, binalardan numune alınması ve bilimsel raporlar hazırlanması gerekli ama bunların hiçbiri yapılmamış” dedi.

Danıştay, Sarıyer’de Derbent Mahallesi ve Ankara ’da ‘Saraçoğlu Evleri’ olarak bilinen Namık Kemal Mahallesi’ni riskli alan ilan eden Bakanlar Kurulu kararlarını ‘riskli alan kararının bilimsel dayanağı olmadığını’ belirterek iptal etmişti.İstanbul ’da Gaziosmanpaşa’ya bağlı Bağlarbaşı, Yenidoğan ve Sarıgöl, Güngören’e bağlı Tozkoparan ve Sultangazi’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nin riskli alan ilanına karşı açtığı davalar hala Danıştay’da görülüyor.