Belediye moral depoladı



Ankara'da oynanan maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.



Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçında Ankara Asaş Yenikent Stadı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankaraspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.



Geçen hafta Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu kez de ligin güçlü takımlarından Ankaraspor'u 2-1 yenmeyi başardı.



Maça deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor çok hızlı başladı. 4. dakikada Erman Kılıç'ın uzaktan güzel vuruşuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti.



Golü yedikten sonra rakip kalede daha sık görünmeye başlayan Ankaraspor bir türlü aradığı golü bulamazken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yine Erman Kılıç ile farkı 2'ye çıkarttı.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-0 İstanbul ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda gol için ataklarını artıran ev sahibi Ankaraspor, aradığı golü 55. dakikada genç yıldızı Özer ile farkı bire indirdi: 1-2



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor puanını 25'e yükseltirken, Ankaraspor ise 33 puanda kalmış oldu.



ANKARASPOR: 1 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2



Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Koray Gençerler, Ali Zağlı, Bahtiyar Birinci

Ankaraspor: Senecky, Erhan Güven, Ediz Bahtiyaroğlu, Muhammed Hanefi, Ramazan Kahya, Özer, Hürriyet, Adem Koçak (Dk. 83 Caner Ağca), Mehmet Çakır, Neca (Dk. 68 Bilal), Konate (Dk. 68 Murat Tosun)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali, Marcin Kus, Cesario, Metin Depe, Gökhan Süzen, Okan Buruk (Dk. 67 Zeki), Efe, Serhat Gülpınar, Erman Kılıç, İskender Alın (Dk. 60 İbrahim Akın), Adriano (Dk. 84 Ekrem)

Goller: Dk. 4 ve 23 Erman (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 56 Özer (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Okan, Dk. 45 Efe, Dk. 73 Serhat Gülpınar, Dk. 90+2 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Ediz Bahtiyaroğlu, Dk. 90 Hürriyet (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Erman Kılıç'ın dar açıdan güzel şutunda top uzak köşeden ağlara gitti: 1-0



10. dakikada Özer'in pasıyla ceza alanına giren Hürriyet'in ortaladığı topa, müsait durumdaki Mehmet Çakır ve Konate dokunamayınca Ankaraspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı.



21. dakikada Erman Kılıç'ın sol taraftan ortaladığı topa ceza alanı önündeki Okan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



23. dakikada Adriano'nun pasıyla ceza yayı önünde buluşan Erman Kılıç'ın sert ve düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Neca'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Özer'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-1



59. dakikada Hürriyet'in ara pasıyla ceza alanından hareketlenen Neca'nın vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



65. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan ortaladığı topa Neca'nın gelişine şutunda, top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Neca'nın ikinci şutunda top üstten auta gitti.



90+2. dakikada Ekrem'in sol taraftan ceza alanına çıkardığı topa Erman Kılıç bekletmeden vurdu ancak kaleci Senecky'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.