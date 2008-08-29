Belediye minibüslerle iftarlık dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin belli noktalarında minibüslerle iftar için yemek dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana yazılı açıklamada, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından, ramazan ayı boyunca iftar vakitlerinde belli merkezlerde minibüslerin konuşlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, iftar vakti evlerine yetişemeyen ve ihtiyacı olan vatandaşlar için Eminönü, Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şirinevler, Büyükçekmece, Aksaray ve Taksim meydanlarındaki minibüslerde yemek dağıtılacağı bildirildi.

Günde yaklaşık 5 bin kişiye dağıtılacak iftar menüsü bir çeşit yemek, ekmek, meyve suyu, hurma, peynir, zeytin ve reçelden oluşacak. Açıklamada, ramazan ayı boyunca 1 milyon 450 bin yemek paketi dağıtılmasının planlandığı kaydedildi.