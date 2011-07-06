-BELEDİYE MECLİSİ'NDE ''GELİN'' VAR SİVAS (A.A) - 06.07.2011 - Sivas Belediye Meclisi Üyesi Tuğba Yalçın, temmuz ayı toplantısına gelinliğiyle katıldı. Büyük Birlik Partisinden belediye meclis üyesi olan 29 yaşındaki Yalçın, bugün yapılacak düğün töreni öncesinde, Belediye Meclisi toplantısına katılmak üzere müstakbel eşi Bünyamin Doğan ile belediyeye geldi. Meclis Salonu'na alkışlarla giren Yalçın, Belediye Başkanı Ürgüp tarafından karşılandı ve getirilen katılım listesini imzaladı. Meclis toplantısında tebrikleri kabul eden Yalçın, belediye meclis üyelerini akşam saatlerinde gerçekleştirilecek düğün törenine davet etti. Yalçın, imzasını attıktan sonra müstakbel eşiyle salondan ayrılırken, belediye çalışanları, ''meclis salonunun kapısının açılmadığını'' ifade ettiler. Damadın ''bahşiş'' vermesinin ardından görevlilerin kapıyı açması üzerine çift salondan çıktı. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yalçın'a 2.5 yıldır meclise verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, mutluluklar diledi. Tuğba Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını, düğünün ardından İzmir'e yerleşeceklerini ifade ederek, ''Mutluluğun dışında hüznüm de var. 2.5 yıldır meclis üyeliği yapıyorum. İstifa etmiyorum. Meclis toplantılarına yine geleceğim. Değişiklik olsun diye meclise gelinliğimle geldim. Güzel de oldu'' dedi. Gelin arabasının önünü otopark bariyerini kapatarak kesen belediye çalışanları, damattan bahşiş aldıktan sonra aracın geçişine izin verdi.