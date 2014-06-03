Belediye Meclisi, Okmeydanı’nı riskli alan ilan etti

Beyoğlu Belediye Meclisi’nin dün oy çokluğuyla aldığı kararla Okmeydanı riskli ilan edildi. Şimdi tasarı Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

Radikal muhabiri Elif İnce’nin haberine göre, Okmeydanı Çevre Koruma Derneği, mahallenin riskli alan ilan edilmesini 9 Mayıs’ta meclis gündemine alan Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bir protesto gerçekleştirmişti. Protesto üzerine Belediye Meclisi’nin riskli alan kararının görüşülmesini bir ay süreyle ertelendiği belirtilmişti. Mahalleli, riskli alan ilanının meclis gündemine önümüzdeki Cuma alınmasını bekliyordu fakat karar dün apar topar çıkartıldı.

Beyoğlu Belediye Meclisi’nde 21 Ak Partili ve 10 CHP’li üye var. Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’ndaki tek CHP’li üye İrfan Karakuş, alanın ‘riskli’ ilan edilmesine gerekçe hiçbir belge paylaşılmadığını ve CHP’li üyelerin karara karşı oy kullandığını söyledi. Karakuş, “Mecliste riskli alan ilanı için gerekli zemin etüdü gibi bilimsel raporların kamuoyuyla paylaşılmasını istedik fakat hiçbir belge gösteremediler. Meclis tutanaklarında bu talebimiz kayıtlıdır” diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2013 verilerine göre Okmeydanı’nda yıkım yapılması planlanan bölgede toplam nüfus 74 bin ve toplam bina sayısı 5 bin 600.