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Yaşam

Belediye meclis üyesi intihar etti

Kartal Belediye Meclis Üyesi ve eski Rize İyidere belediye başkanlarından Adil Mete, intihar etti.

24 Mart 2009 02:00

Kartal Belediye Meclis Üyesi ve eski Rize İyidere belediye başkanlarından Adil Mete, intihar etti.

Adil Mete'nin (57), Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde beylik silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

Olay sırasında evde yalnız olduğu anlaşılan Mete'nin cesedi, eve gelen oğlu Osman Mete tarafından bulundu.

Kartal Belediye Meclis Üyesi olan ve önceki yıllarda Rize İyidere Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Mete'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesince teslim alındı.

Adil Mete'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İyidere'ye götürüldü.

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