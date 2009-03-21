T24 LogoT24 Logo
Spor

Belediye kendine geldi

İstanbul Belediye, ikinci yarıda bulduğu gollerle, kümede kalma savaşındaki yoldaşlarından Konyaspor'u mağlup etti

21 Mart 2009 02:00


4 haftadır yenilgilerle boğuşan İstanbul Belediye, ikinci yarıda bulduğu gollerle, kümede kalma savaşındaki yoldaşlarından Konyaspor'u mağlup etti

4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, tehlike bölgesindeki rakiplerinden Konyaspor’u 2-0 yenerek moral buldu.

70. dakikada Erman, taşıdığı topu ceza alanına girer girmez İbrahim’e bıraktı. İbrahim, Erman’ın topuna müdahale eden kaleci Oğuzhan’ın yokluğunu da iyi değerlendirdi ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Bülent’in sağdan ortasında kafalardan seken topu önünde bulan Musa’nın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma daha sonra uzaklaştırdı.

90’da Efe’nin ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Erman, ceza alanına girer girmez sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşunca ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı: 2-0

İSTANBUL BELEDİYE-KONYASPOR: 2-0

Hakemler: Selçuk Dereli, İsmail Köse, Ömer Faruk Yeşil

İstanbul Belediye: Behram, Kus, Vinicius, Metin, Ekrem (53 Gökhan Süzen), Efe, Tjikuzu, Zeki (86 Okan), İbrahim, İskender (46 Erman), Bebbe

Konyaspor: Oğuzhan, Mihajlov, Kratochvil, Ömer, İsmail (85 Celalettin), Poljak (78 Musa), Cihan, Fahri, Zafer (71 Mustafa), Bülent, Veysel

Goller: İbrahim (70), Erman (90)

Sarı Kartlar: Kus, Behram; Mihajlov, Ömer, Zafer

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24