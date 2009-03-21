Belediye kendine geldi



4 haftadır yenilgilerle boğuşan İstanbul Belediye, ikinci yarıda bulduğu gollerle, kümede kalma savaşındaki yoldaşlarından Konyaspor'u mağlup etti



4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, tehlike bölgesindeki rakiplerinden Konyaspor’u 2-0 yenerek moral buldu.



70. dakikada Erman, taşıdığı topu ceza alanına girer girmez İbrahim’e bıraktı. İbrahim, Erman’ın topuna müdahale eden kaleci Oğuzhan’ın yokluğunu da iyi değerlendirdi ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



82. dakikada Bülent’in sağdan ortasında kafalardan seken topu önünde bulan Musa’nın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma daha sonra uzaklaştırdı.



90’da Efe’nin ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Erman, ceza alanına girer girmez sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşunca ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı: 2-0



İSTANBUL BELEDİYE-KONYASPOR: 2-0



Hakemler: Selçuk Dereli, İsmail Köse, Ömer Faruk Yeşil



İstanbul Belediye: Behram, Kus, Vinicius, Metin, Ekrem (53 Gökhan Süzen), Efe, Tjikuzu, Zeki (86 Okan), İbrahim, İskender (46 Erman), Bebbe



Konyaspor: Oğuzhan, Mihajlov, Kratochvil, Ömer, İsmail (85 Celalettin), Poljak (78 Musa), Cihan, Fahri, Zafer (71 Mustafa), Bülent, Veysel



Goller: İbrahim (70), Erman (90)



Sarı Kartlar: Kus, Behram; Mihajlov, Ömer, Zafer

