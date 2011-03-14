Belediye hoparlöründen Tatlıses'e dua anonsu

T24 - İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğraması, memleketi Şanlıurfalı hemşerilerini üzdü. Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses'in vurulduğu haberinin alınması ardından yakınları İstanbul'a akın ederken, belediye hoparlörlerinden sanatçı için dua edilmesini isteyen anonslar yapıldı.



Şanlıurfalılar, Tatlıses'in iyileşmesi için dua ederken, bağımsız Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise saldırganlara "Elleri kırılsın" diyerek tepki gösterdi. İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının duyulması ardından memleketi Şanlıurfa'da aralarında damadı, kızları ve akrabalarının bulunduğu çok sayıda kişi gece İstanbul'a hareket etti. Kentte kalan yakınları ile hemşehrileri ise İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili son bilgileri İstanbul'da bulunanlardan ve televizyonlardan takip etmeye başladı. Kentte soğuk duş etkisi yapan saldırıya vatandaşlar büyük tepki gösterirken, hayati tehlikesi süren Tatlıses için belediye hoparlörlerinden de dua edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın adı kullanılarak yapılan anonsta, "Hemşehrimiz ve dünya starı sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı sebebi ne olursa olsun, kimden gelmiş olursa olsun şiddetle kınıyorum. Değerli sanatçımız ve hemşerimize acil şifalar temenni ediyor, tüm halkımızdan hemşerimizden İbrahim Tatlıses'e dualarını eksik etmemelerini diliyorum" ifadelerine yer verildi.



Herkese İbrahim Tatlıses için dua etmeleri çağrısını içeren anonsu yaptıran Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ünlü sanatçının saldırıya uğradığını öğrenince şoke olduğunu söyledi. Saldırının kabul edilir tarafı olmadığını vurgulayan ve Tatlıses ile ilgili gelişmeleri televizyon başında takip eden Fakıbaba, "İbrahim Tatlıses hemşehrimiz olmasının yanı sıra sınırlarımızı aşıp dünyaya mal olmuş bir sanatçıdır. Böyle bir insana yönelik saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Tatlıses'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hemşehrimizi ağır yaralayan silahı ateşleyenlerin elleri kırılsın. Şu an iyileşmesi için dua ediyorum ve tüm Şanlıurfalılar'ın da dua etmesini istiyorum" dedi. Çok sayıda yakını ve seveni de Tatlıses'e yönelik saldırıyı öğle saatlerinde bir araya gelerek protesto edecek.





