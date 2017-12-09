Belediye hoparlöründen Aşık Mahsuni Şerif türküsüyle ABD protestosu

Tokat'ın Zile ilçesinde Belediye, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini belediye hoparlöründen Aşık Mahsuni Şerif'in 'Katil Amerika' türküsünü çalarak protesto etti.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, belediye hoparlöründen Aşık Mahsuni Şerif'in 'Katil Amerika' türküsünü gün boyu çaldırarak, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararına tepki gösterdi. AK Partili Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak açıklanmasını kabul etmediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bugün emperyalist güçler ve yerli iş birlikçileri özelikle Ortadoğu'nun her tarafını kan gölüne çeviriyorlar. Trump'ın bu açıklaması ile artık bıçak kemiğe dayandı. Çünkü Kudüs bizim için çok önemli, Peygamber efendimizin miraca yükseldiği yer. Biz Müslümanların ilk kıblesidir. Bizde ilçemizde Mahusuni Şerif'in 'Katil Amerika' müziği ve mehter marşlarımızla birlikte insanlarımızdaki Türklük gurur ve şuurunu zinde tutmak istiyoruz."