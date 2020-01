Belediye eş başkanları Silvan'da neler yaşandığını anlattı

Silvan belediye eşbaşkan vekili Zuhal Tekiner ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı, herkesi Silvan halkının direnişine destek vermeye çağırdı. Silvan'da sokağa çıkma yasakları 9'üncü gününe girerken, özel harekat timlerinin saldırıları sonucu 6 kişi katledildi. Tekiner, 8 gündür yasak ile birlikte ilçede yaşananları anlattı.

DİHA'NIN haberine göre; olayların başladığı ilk günden bu yana Emniyet Müdürlüğü kendilerine bu seferkinin farklı olacağını aktardığını ifade eden Tekiner, "Nitekim bu yasakla birlikte yöntem daha ağırlaştırılmış bir şekilde karşımıza çıktı. Mahallelerin çevresine konuşlanan tanklar mahalleleri direk rast gele top atışlarına tuttu. Aşağı da etrafı rast gele özel harekat timleri tarayarak roket atıyor" dedi.

'Silvan'ın tüm mahalleleri saldırı altında'

Evlere atılan bombalarla evlerin yıkıldığını belirten Tekiner, Silvan'ın tüm mahallelerinde bir ablukanın söz konusu olduğunu belirtti. Tekiner, "Yasağın olmadığı bölgede olmanıza rağmen her an bir yerden kurşun alabileceğinizin hesabını yaparak karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Buradaki bütün vatandaşların yaşadığı tereddüt budur. Karşıya geçerken panzerin altında kalmama hesabı ile karşıdan karşıya geçiyorsunuz" diyerek insanların tedirginliklerinden ve katliamla karşı karşıya olduklarına değindi.

'Direnenler saldırıya maruz kalıyor'

Tekiner, tepkisini gösteremeye, polise direnmeye çalışanların bile polisin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekti. Gürültü eylemiyle bomba ve silah seslerini bastırmaya çalışanlara polisin gaz bombası ve tazyikli su ile saldırdığını, yurttaşları gözaltına aldığını ifade etti. Yine yasaklı mahallelere girmeye çalışan kitleye polisin "sizi tararız" tehditlerine maruz kaldığını dile getiren Tekiner, "halkın ise tüm bunlara rağmen abluka ve saldırılara karşı direndiklerini kaydetti" ifadelerini kullandı.

'Silvan halkı daha fazla sahiplenilmeli'

Mahalleden kendilerine bir şekilde ulaşan yurttaşların yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını ve günlerdir çocuklarına yiyecek bir lokma ekmek bulamadıklarını aktardığını söyleyen Tekiner, "Saldırıların yoğun olduğu mahallelerden dolayı onlara ulaşmamız engelleniyor. Silvan'da yaşayan insanlar özyönetimden yana bir tercih yaptı. İnsanların bu tercihleri tanklarla toplarla saldırılarla yıkılmaya çalışıyor" dedi. Şimdiye kadar birçok kurum ve kuruluşun Silvan halkına yönelik saldırılar karışışında dayanışma çağrılarına cevap verdiğini ancak devlet yetkililerin STÖ'lerin gelişlerini sonuçsuz bıraktığını belirten Tekiner, ablukanın kırılması için Silvan halkını daha fazla sahiplenme çağrısında bulundu.

'Kitle imha silahı denilecek silahlar kullanılıyor'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, Silvan'da ki tablonun çok vahim bir durumda olduğunu belirterek, "Sadece küçük silahlarla ateş edilmiyor. Havan topundan büyük silahlara halka ateş ediliyor. Kitle imha silahı denilebilen büyük savaş araçları kullanılıyor. Burada bizde dolaştık çocuklar kadınlar yaşlılar herkes sokakta, herkes yaşamın içerisinde ve saldırılar her an bütün Silvan açısından çok ağır bir tabloya dönebilir" dedi. 3 mahallede devam eden sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğini belirten Anlı, Silvan'da halkın can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

'Geç olmadan dayanışma sağlanmalı'

İnsanların yaşama dair hiçbir temel ihtiyacını karşılayamadığını dile getiren Anlı, "Mahallelerden bir haber dahi alınmıyor. 7 günde 6 cenaze çıktı. Bu saldırı 17 gün mü olacak 27 gün mü olacak onlarca insan mı ölecek" dedi. Bütün duyarlı toplumsal kesimleri bir an önce Silvan'la dayanışmaya ve Silvan'da devletin zulmüne son vermeye, devletin uygulamaya çalıştığı anti demokratik saldırıları sonlandırmaya çağırdıklarını belirten Anlı, geç kalınmadan, iş işten geçmeden bir an önce dayanışma içine girmek gerektiğinin altını çizdi.

'Ciddi bir sahiplenme olmazsa katliam devam edecek'

"Sadece Silvan'a cenaze kaldırmak için insanlar gelmesin. Yaşam hakkı iptal edilmeden yeni kayıplara neden olmadan bu meseleyi çözebiliriz" diyen Anlı, Silvan'da katliamın önüne geçilmez ise benzer durum ve saldırıların diğer şehirlerde de olacağını vurguladı. Silvan'a saldırıların Ankara merkezli olduğu ve Diyarbakır ile ilçelerinin cezalandırılmaya çalışıldığını ifade eden Anlı, ciddi bir sahiplenme olmazsa saldırı ve katliamın devam edeceğini söyledi.