Belediye, destek çağrısında bulunmuştu; Çanakçı Deresi’ne yapılacak 5. HES projesinin ÇED raporu iade edildi

Giresun Çanakçı'da Çanakçı Deresi’ne yapılacak olan 5. HES projesinin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iade edildi.

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Çanakçı Deresi’ne daha önce yapılan 4 tane HES ile 35-40 kilometre uzunluğundaki derenin 7 bin 520 metrelik bölümünün yok edildiğini hatırlatarak, yapılmak istenen 5’inci HES ile 7 kilometresinin daha katledileceğini söylemişti. Başkan Kasım, dereyi, etrafındaki doğal hayatı ve bölgenin kültürünü kurtarmak için kamuoyundan destek istemişti.

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Belediyenin kamuoyuna yaptığı çağrısına siyasi partilerden destek gelmişti. Saadet Partisi ve CHP ve İyi Parti, HES’e karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Çanakçı Belediyesi bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeye ilişkin ÇED raporunu iade ettiğini kaydetti. Paylaşımda, "Günün en güzel saatinde, günün en güzel haberini vermenin mutluluğundayız. Sevgili #Çanakçı Halkı, doğa sever bütün dostlar, bütün iyi insanlar, mücadelemiz sonuç verdi, @csbgovtr ÇED raporunu mevzuattan dolayı iade etti. Mücadelemize destek olan, sesimize ses olan bütün yüreklere;