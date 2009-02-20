Belediye çetesinin 'hayır' işleri!

Ankara Çubuk Belediyesi’nde kurdukları tezgahtan ayrılmak isteyen eski AKP İlçe Başkanı’na bir kadınla çektikleri fotoğrafla şantaj yapan çete, şirket kurup gıda yardımı paketleri dahil belediyenin tüm ihalelerini kendileri almış



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında AKP’li Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca ile AKP eski Çubuk İlçe Başkanı İlhami Taşkesti’nin de bulunduğu 47 kişiye açtığı dava, Çubuk’taki “Ali Dibo”yu ortaya çıkardı. 20 ay boyunca telefonları dinlenerek gerçekleştirilen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye göre, sistem şöyle işledi: Tuğluca, yardımcısı Osman Aydos , AKP’li Çubuk Belediyesi Meclis Üyesi Bahri Şahin, AKP eski Çubuk İlçe Başkanı İlhami Taşkesti ve muhasebeci Mustafa Özdemir, 7 Temmuz 2006’da Karahanlı İnşaat Taahhüt isimli bir şirket kurdu. Ancak Keçiören merkezli şirketin resmi kayıtlarda ortakları olarak Özdemir’in kayınbiraderi Yafes Gülenay ile baldızı Rabia Yavuz gösterildi. Bir hafta sonra da şirket Yavuz Ünsal ve Tayfun Yıldırım adlı kişilere devredildi.



Jet hızıyla ihale



Şirket kurulur kurulmaz 25 Temmuz’da yapılan “Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir parka 13 adet yerli ürün satış yerleri yapılması” ihalesi ile 18 Ağustos’ta yapılan “Muhtar evi ve çeşme yapım” ihalesi dahil birçok ihale aldı. Şirket yöneticileri kısa zamanda toplam 120 bin 500 TL’lik ihale elde etti. Başlangıçta Tuğluca’nın 2009 yerel seçimlerinde tekrar Çubuk Belediye Başkanı olmasını sağlamak için işe başlayan örgüt üyeleri, bir süre sonra geliri paylaşmaya başladı. Örgüt alamadıkları işlerde, ihaleyi kazanan firma sahiplerinden ‘çıkma’ olarak adlandırılan para aldı. Hatta, kazanamayacaklarını anladıkları bazı ihaleleri de iptal ettirdiler. 56 bin TL’lik ‘gıda yardım paketi’ ihalesine bile fesat karıştırdılar.



Ayrılana şantaj



Bir süre sonra işin ucunun kaçtığını düşünen AKP eski Çubuk İlçe Başkanı İlhami Taşkesti’nin örgütten ayrılmak istemesi ise ilk çatlak oldu. Taşkesti’yi ikna edemeyince, partinin ilçe binasındaki odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiler. Taşkesti’yi “Fatma” isimli arkadaşı ile fotoğraflayarak şantaj yaptılar. Taşkesti’nin ilçe başkanlığından ayrılması için uğraşan örgüt üyeleri bunda başarılı da oldular.



İhraç edilen başkan partiye dönmüştü



AKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Tuğluca ile Taşkesti’nin 2008’de partiden uzaklaştırıldığı” söylendi. Çubuk belediyesinde Şubat 2008’de gündeme gelen iddialar üzerine AKP Disiplin Kurulu, Tuğluca’yı 18 Mart’ta partiden ihraç etti. Ancak yargıya başvuran başkan 8 ay sonra kararı iptal ettirip partiye döndü. Polis 1 Aralık’ta belediyeye baskın düzenleyerek başkan ve 22 kişiyi gözaltına aldı. Tuğluca‘nın da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. AKP ilçe Başkanı İlhami Taşkesti ile birlikte ilçe yönetimi ise 19 Aralık 2007’de fesh edilmişti.



