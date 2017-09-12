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Belediye çalışanının Atatürk'ü 'darbeci' olarak gösteren paylaşımına soruşturma

Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alanen hakâret' suçlamasıyla soruşturma başlattı

12 Eylül 2017 01:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabında 'Ne geldiyse yaverlerden geldi' başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin'in olduğu fotoğraf ile FETÖ'den yargılanan cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin fotoğraflarını paylaştı. Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alanen hakâret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabından 'Ne geldiyse yaverlerden geldi' başlığıyla üzerinde 'Ah şu yaverler' yazan, yine üzerinde 'Tanıdınız mı Sultan Vahdettin ve yaveri' yazan Sultan Vahdettin ve Atatürk'ün olduğu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'den yargılanan yaverleri ile Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin olduğu fotoğraf karelerini paylaştı.

Salih Zeki Çakıroğlu'nun bu paylaşımı yerel basında yer alırken, Atatürk ile FETÖ'den yargılanan yaverlerle bir tutulması, büyük tepkilere yol açtı.

Cumhuriyet Savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

 

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