-Belediye başkanlarından plaka tepkisi AĞRI (A.A) - 05.12.2011 - Ağrılı belediye başkanları, bir televizyon kanalında yayınlanan ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde, ''04'' plakasının kullanılmasına tepki gösterdi. Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın makamında bir araya gelen, Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ile Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, dizinin Ağrı'da çekilmediği halde kullanılan ''04'' plakasının tüm Ağrılıları rahatsız ettiğini ve bunun acilen kaldırılmasını istediler. Belediye Başkanı Hasan Arslan, burada yaptığı açıklamada, belediye başkanları olarak, Ağrı ile ilgili bir yanlış anlaşılmaya ve yanlış anlamaya sebep olan bir konuyla ilgili basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, ''Hayat Devam Ediyor' adlı dizide ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan bir gerçeğin dile getirildiğini söyledi. Çok genç yaşta kız çocuklarının eğitim ve öğretimlerinden mahrum bırakılarak, gayriresmi olarak evlendirildiğini ve 'berdel' olarak verildiğini belirten Arslan, ''Hakikaten gelecekleri karartılıyor. Dizide, ilimizle ilgili plaka kullanılarak tamamıyla Ağrı'da gerçekleşen bir vakıaymış gibi halkımız tarafından algılanmaktadır. Ve halkımız bu yanlışın düzeltilmesi için biz belediye başkanlarına bir uyarıda bulundular. Biz de bunun basın aracılığıyla yanlışın düzeltilmesini istiyoruz'' diye konuştu. Belediye başkanları olarak, öncelikle bu dizinin çekildiği yerin Ağrı olmadığını, kullanılmakta olan ''04'' plakalı araçların da tamamıyla Ağrı halkını rahatsız ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti: ''Çünkü Ağrı halkı böylesi bir uygulamanın karşısında, tamamıyla tepkili. Genç kızlarımızın eğitim çağlarından evlendirilmesine karşı çıkıyorlar. Ve nüfusa kayıtlı bulunan kız çocuklarımızın çoğu okullara kayıtlı. Bir diğeri ise 'ağalık' sistemi ile işlenmiş olan bu filmin ya da dizinin Ağrı ile bir alakası yok. Dizide kullanılan 04 plakası Ağrı halkını rahatsız ediyor. Böyle bir şeyin de direkt Ağrı'ya mal olacağı düşündüğümüz için burada sizler kanalı ile gerekli film yapımcısına kullanmakta oldukları plakaların mutlak süratle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.''