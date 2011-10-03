-Belediye başkanlarına tören soruşturması SİİRT (A.A) - 03.10.2011- Bağımsız Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Eruh Belediye Başkanı M. Melih Oktay ve BDP'li Kurtalan belediye başkanvekilleri hakkında resmi törenlere katılmadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. Siirt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanları Selim Sadak, Kurtalan Belediye Başkanvekilleri, Eruh Belediye Başkanı M. Melih Oktay ile başkan vekilliği yapanlar hakkında, resmi törenlere katılmadıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.