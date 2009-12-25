Belediye başkanlarına KCK gözaltısı

T24 - Terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasına yönelik 11 ilde sürdürülen eşzamanlı operasyon kapsamında aralarında eski DTP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.

11 ilde gerçekleştirilen ve 8'i belediye başkanı 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, KCK/TM yapılanmasıyla ilişkileri olduğu ileri sürülün belediye başkanlarının Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifade alınma işlemlerine başlandığı bildirildi.



-31 GÖZALTI-



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bu sabah erken saatlerde başlatılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında siyasi yasaklı olan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı Aydın Budak, Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk ve DTP'nin kapatılması üzerine Barış ve Demokrasi Partisine (BDP) geçen Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Başkanı Zülküf Karatekin, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, kapatılan DTP'nin eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek, BDP Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Hatip Dicle, kapatılan DTP'nin eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan da bulunuyor.



-KCK'NIN ANLATILDIĞI İDDİANAME-



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Mayıs 2009 tarihinde hazırlanan ve KCK/TM yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, KCK/TM mensuplarının, örgüt adına sözde yargılama faaliyetleri yaptıkları yer alıyor.

Sözde mahkemede, bazı belediye başkanlarının da yaptıkları faaliyetlerden dolayı yargılandıkları ve cezalandırıldıkları anlatılıyor.

Terör örgütünün sözde anayasası olan KCK sözleşmesi kapsamında KCK/TM yapısının ''Demokratik Cumhuriyet'' ile alakalı planlamalar yapıp, örgütün yapısını, resmi kurumlar içinde kurmak ve faaliyetlerini düzenlemek için ''Özgür belediyecilik'' adı altında bir model çalışması yaptıkları da ifade ediliyor.

İddianamede ayrıca terör örgütü PKK'nın Avrupa sorumlusu olan ''Amed'' kod adlı Sabri Ok'un, İ.U. için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile telefonda görüştüğü ve İ.U'yu listeye yerleştirmesini istediği iddia edilmişti.



-KANDİL'DEN ALDIKLARI TALİMATLARI, İLETİYORLAR-



İddianamede, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten KCK/TM mensuplarının sık sık örgütün Kandil'de bulunan kamplarına giderek toplantılara katıldığı, verilen talimatları ve gözlemlerini diğer TM üyelerine anlattıkları kaydediliyor.

KCK/TM yapılanmasında yer alan mensupların, terör örgütü PKK'dan bahsederken ''Örgüt'', ''Hareket'' şeklinde isimler kullandıkları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan için de ''Önderlik'' ifadesinin kullanıldığı belirtiliyor.



