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Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!

"Çocuğuna süt alamayan annelerin, evladına pantolon alamadığı için intihar eden babaların olduğu bu ülkede, kamu kaynaklarını lükse, israfa değil halkımıza yönlendirin"

16 Ocak 2019 15:19

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, mevcut belediye başkanlarına 'makam aracı saltanatı'na son verme çağrısında bulundu. 

Siyasi partilerin il başkanlarına, belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Sevim, şunları söyledi:

"Buradan siyasi partilerin il başkanlarına, belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına açık çağrı yapıyorum. Belediye başkanları 'Şehr’ül Emin'dir. Sadece halkımıza hizmet etmek için emanet üstlenmişlerdir. Buradan hareketle gelin, belediyelerdeki makam aracı saltanatına son verin! İhtiyaçlar dahilinde sade araçlarla seyahat edin.

Çocuğuna süt alamayan annelerin, evladına pantolon alamadığı için intihar eden babaların olduğu bu ülkede, gelin kamu kaynaklarını lükse, israfa, şatafata değil halkımıza yönlendirin."

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